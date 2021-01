No es de extrañar que empresas similares y que pertenecen al mismo segmento y dueño, terminen colaborando entre si y ese es el caso de OPPO y OnePlus. Al inicio fue solo un rumor, pero finalmente OnePlus dio a conocer que es verdad.

OnePlus envió una declaración a Android authority, en donde indican que para maximizar los recursos y mejorar la posición que permita el crecimiento de OnePlus, están en proceso de integrar algunas de las capacidades con OPLUS, su inversor de largo plazo. OnePlus continuará operando de forma independiente y trabajando para ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios de los actuales y futuros usuarios.

OPLus es un grupo de inversionistas en el que integran a OnePlus, OPPO y Realme, por lo que no sería de extrañar que Realme también de a conocer a futuro su participación a futuro.

De cierta forma, esto explica el porqué hay coincidencias de diseño más que de características, ya que tanto OnePlus como OPPO pertenecen a BBK duo. Esto queda visible en la tecnología de cambio de colores electrocrómica que apareció inicialmente en el One Plus Concept One y que ahora se produce en masa para el Reno 5 Pro Plus de OPPO.

Según reportó DoNews, la integración de estos departamentos en ambas empresas se habría hecho desde diciembre del año pasado, pero hasta ahora sería oficial. Cabe aclarar que su unión no implica cambios en los sistemas operativos, por lo que cada una mantendrá el mismo de siempre.

En ese documento se indica que es la misma forma de operar que existe entre Xiaomi y Redmi, aunque esto no ha sido confirmado por dichas marcas.

Con información de Android Authority y DoNews