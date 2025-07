El nuevo hardware de OpenAI y Jony Ive nace en medio de un escándalo legal

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, y la firma de diseño LoveFrom, del legendario ex-diseñador de Apple Jony Ive, enfrentan una seria acusación.

Una startup de dispositivos auditivos llamada iyO asegura que los gigantes tecnológicos fingieron interés en una posible compra solo para extraer sus ideas y lanzar un proyecto competidor con un nombre casi idéntico.

El conflicto se centra en el nombre. La nueva empresa de OpenAI y Jony Ive se llamaría “io”, un homófono que suena exactamente igual que iyO.

A raíz de una queja por infracción de marca registrada, un tribunal ha ordenado a OpenAI eliminar temporalmente toda mención de “io” de su sitio web y redes sociales, un golpe considerable para el lanzamiento de su nuevo hardware.

OpenAI acató la orden, pero no sin expresar su desacuerdo. En una publicación en la red social X, la compañía declaró: “Esta página está temporalmente inactiva debido a una orden judicial […] No estamos de acuerdo con la queja y estamos revisando nuestras opciones”.

This page is temporarily down due to a court order following a trademark complaint from iyO about our use of the name “io.” We don’t agree with the complaint and are reviewing our options.https://t.co/suwMRPTHqB

— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) June 22, 2025