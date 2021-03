Por supuesto que este no es un vehículo de la marca Huawei

En unas semanas, Huawei lanzará un vehículo, pero este no será de Huawei, la empresa ha dicho en reiteradas ocasiones que no fabrica coches, sino que tiene como objetivo ayudar a las empresas automotrices a construir buenos vehículos. BAIC Blue Valley y Huawei lanzará en conjunto el ARCFOX HBT, el cual significa Huawei Bluepark Together.

Este producto llegará al Salón del Automóvil de Shanghai en abril de 2021, y lo hará equipado con la tecnología Huawei LiDAR, que está conformada por tres soluciones de configuración, como LiDAR simple, dual y triple.

Los modelos BAIC Blue Valley ARCFOX Polar Fox aS HBT adoptarán las soluciones de carga triple LiDAR más avanzadas. HBT también estará equipado con radar de onda de 6 milímetros, 12 cámaras, 13 radares ultrasónicos y un chip Huawei con una potencia informática de hasta 352Tops, formando una solución de conducción autónoma por encima del nivel L3.

Por supuesto que este no es un vehículo de la marca Huawei. De hecho, es posible que nunca veamos un coche del fabricante chino. Eso sí, estará cooperando con otras compañías automovilísticas para lanzar coches con toda la tecnología e innovación que puede proporcionar Huawei.

Con información de itHome