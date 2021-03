Qualcomm ha confirmado el gran problema que está enfrentando con la escasez de los procesadores y hasta Samsung ha confirmado que se verá afectado. Esto obligaría a OPPO y Xiaomi a buscar como alternativa a Mediatek.

Los procesadores de Qualcomm son muy famosos y usados por gran parte de los fabricantes de diversos dispositivos, pero no son los únicos. La gran demanda que tienen ha hecho que no sea posible cumplir en tiempo y forma en parte por culpa de la pandemia. Ante este panorama, los fabricantes tienen que buscar alternativas para no atrasar sus lanzamientos de productos nuevos. Se reporta que Mediatek sería la solución, al menos para los OEMs de smartphones.

Se ha reportado que Xiaomi y OPPO han cambiado de proveedor por esta circunstancia. En el caso de Xiaomi, habría reducido al 55% los pedidos hechos a Qualcomm, pasando parte de estos a MediaTek, por lo que en teoría, algunos modelos esperados con el Snapdragon 888 usarían la los chips de la serie Dimensity 1000, perteneciente a la gama alta y a partir del segundo trimestre, los de la serie Dimensity 2000. Sin duda, es una oportunidad que no pueden dejar ir el fabricante Taiwanés.

Con información de money.udn