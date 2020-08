Estados Unidos lanza “Red limpia” para que el mundo no consuma nada de origen chino

Cabe señalar que China no es el único país que recopila ilegalmente datos

El gobierno de los Estados Unidos se encuentra en una guerra comercial con empresa chinas, siendo Huawei la principal. Este se debe porque el país estadounidense está muy por detrás de China en el desarrollo del 5G, y esto ha causado que la nación del norte esta celosa porque no ha dominado el mundo.

En pocas palabras, la Unión Americana no está acostumbrado a que otro país esté por delante de ellos en el desarrollo de redes, de aquí que quiera acabar por completo con Huawei. De esta manera, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mostró la introducción de lo que llamó “Red limpia”.

La Red limpia incluye Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud, Clean Cable y Clean Path. En pocas palabras y para que se entienda mejor, la administración de Donal Trump busca a toda costa que el mundo no consuma nada de origen chino y por ello ha creado una lista con las empresas y países que están a favor de China y si no se deslindan de dicho país podrían tener repercusiones comerciales.

La nueva iniciativa de Estados Unidos reúne a los principales operadores que estarán a favor de la Red limpia que incluye a Orange de Francia, Jio de India, Telstra de Australia, SK Telecom y KT de Corea del Sur, NTT de Japón y O2 del Reino Unido.

Cabe señalar que China no es el único país que recopila ilegalmente datos. Realmente no son los únicos que espían a los usuarios, un ejemplo de ello es Facebook, y no ha tenido repercusiones como lo ha tenido TikTok. Se trata de una hipocresía y un pretexto porque Estados Unidos ha perdido la batalla del 5G a manos de los chinos y esto le ha calado bastante al país vecino.

