La publicidad es el principal motor de Alphabet. La mayor parte de los ingresos de esta empresa provienen de Google Ads, un sistema avanzado que utiliza algoritmos para mostrar anuncios relacionados con las búsquedas de los usuarios.

Principales ingresos de Alphabet de Google Ads

Este sistema también ofrece a los anunciantes la posibilidad de configurar todos los detalles de sus campañas. Aunque este modelo de publicidad se ha perfeccionado con el tiempo, tiene un problema intrínseco: está diseñado para la experiencia de búsqueda tradicional en Google.

Sin embargo, los usuarios ya no solo buscan en Google, sino también en plataformas como TikTok y Bing Chat. Esta situación ha planteado un gran dilema para la empresa, que se prepara para hacer cambios.

La empresa liderada por Sundar Pichai está lista para implementar uno de los cambios más significativos de la última década a nivel general: la introducción de Bard en su motor de búsqueda, un bot conversacional impulsado por inteligencia artificial.

Bard no representa una amenaza para la publicidad

Esta nueva herramienta busca ofrecer a los usuarios una forma distinta de encontrar lo que buscan, aunque representa un desafío para el negocio publicitario de Alphabet.

Uno de los temas que ha sido objeto de debate es cómo Alphabet evitará que la llegada de Bard al buscador afecte sus ingresos por publicidad. Microsoft ha abordado este problema de manera sencilla al incluir fuentes publicitarias en las conversaciones y enlaces que llevan a proveedores de contenido.

En cambio, en Alphabet aún no tiene claro cuál será su enfoque. Sin embargo, Pichai ha afirmado en una entrevista con The Wall Street Journal que la integración de Bard no amenazará el negocio publicitario de la empresa, sino que se verá ampliado.

Pichai se muestra confiado en los cambios que se avecinan y afirma que “el espacio de oportunidades es mayor que antes”. El director ejecutivo de Alphabet ha afirmado que la compañía está probando “varios productos nuevos de búsqueda” y que seguirá mejorando Bard mediante nuevos modelos de inteligencia artificial.

Para lograr esto, las subsidiarias Google Brain y DeepMind trabajarán en colaboración para desarrollar la tecnología de los próximos productos de Google. Sin embargo, aún no se sabe cuándo se lanzarán dichos productos.