A pesar de que Honor fue vendido por Huawei, se tenía la incertidumbre de lo que pasaría con las relaciones comerciales que tendría con socios como Qualcomm e Intel. Se había confirmado con Mediatek, pero se desconocía lo que pasaría con los otros, sobre todo por los cambios en las decisiones de Estados Unidos. Afortunadamente todo volverá a estar como antes.

Con el problema de no poder fabricar más procesadores Kirin, no poder usar Android ni Google Mobile Services, Honor se enfrentaba a un panorama difícil, que al cambiar de dueño daba una luz de esperanza. Si bien en China el recién lanzado Honor V40 no usa GMS, se espera que con el View40, la versión internacional, se regrese con la colaboración con Google, aunque oficialmente ninguna de las partes involucradas lo han confirmado.

Honor al ser una marca independiente va a retomar sus colaboraciones con Qualcomm e Intel, tal como lo confirmó su CEO George Zhao, pero igualmente se ha confirmado relaciones con AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung, SK Hynix y Sony.

Afortunadamente los tiempos más difíciles para la marca parecen haber finalizado. Honor se enfocará en la gama media y alta adempas del IoT y buscará expandir su presencia en el mercado internacional, tanto de forma física como virtual, según palabras de su CEO.

Honor hereda la estrategia y terminología de Huawei, ya que aplicará la estrategia “8+1+N”, ofreciendo la misma o mejor calidad que tuvieron como parte de su anterior dueño, lo cual no ddudamos que así sea.

Con información de Reuters