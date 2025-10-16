Honor presenta el Robot Phone con una cámara gimbal, llegará al MWC 2026
Honor acaba de dar un paso que va a hacer que muchos volteen a verlos. Y no es para menos.
La compañía presentó un adelanto de lo que será el Honor Robot Phone, un dispositivo que llegará al Mobile World Congress 2026 en Barcelona y que promete cambiar la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos.
Un teléfono que se mueve solo
Sí, leíste bien. El Robot Phone de Honor no es un smartphone cualquiera. Este aparato cuenta con una cámara tipo gimbal que puede moverse de forma autónoma, capaz de girar, inclinarse y buscar el mejor ángulo para tomar fotografías o grabar vídeos sin que tengas que mover un dedo.
Imagina que estás celebrando algo importante y tu teléfono se convierte en tu fotógrafo personal, siguiéndote para capturar cada momento.
Cuando está guardado, el brazo robótico se esconde dentro de un módulo rectangular con esquinas redondeadas, dándole la apariencia de un teléfono normal. Pero cuando se activa, ahí es donde empieza la magia.
Más que un teléfono, un compañero inteligente
Honor describe al Robot Phone como un dispositivo que fusiona inteligencia artificial multimodal, robótica avanzada y tecnología de imagen de última generación.
Pero lo más interesante es que no se trata solo de un gadget con funciones llamativas. La compañía asegura que este teléfono puede interactuar de manera emocional y adaptarse continuamente a quien lo usa.
Los vídeos promocionales muestran al dispositivo ayudando a elegir outfits, grabando escenas dinámicas como saltos en paracaídas, y funcionando como un asistente que entiende tu entorno gracias a su sistema de percepción ambiental impulsado por IA.
Suena ambicioso, pero si cumplen lo prometido, podríamos estar ante una nueva forma de entender qué es un smartphone.
El Alpha Plan: la apuesta grande de Honor
El Robot Phone no es un experimento aislado. Forma parte del Honor Alpha Plan, una estrategia corporativa masiva con la que Honor quiere dejar de ser solo un fabricante de teléfonos para convertirse en líder global de ecosistemas con inteligencia artificial.
Este plan contempla tres etapas clave. Primero, desarrollar un smartphone verdaderamente inteligente, centrado en el usuario, que pueda hacer tareas complejas como reservar restaurantes o gestionar necesidades específicas mediante IA basada en agentes.
Segundo, crear un ecosistema de IA física donde dispositivos de diferentes marcas trabajen juntos sin fricciones, colaborando con gigantes como Google Cloud y Qualcomm.
Y tercero, prepararse para la era de la Inteligencia General Artificial (AGI), maximizando el potencial humano en un mundo donde la inteligencia biológica y la artificial coexistan.
Para todo esto, Honor planea invertir $10 mil millones de dólares en los próximos cinco años.
¿Cuándo podremos verlo en acción?
Honor revelará todos los detalles técnicos, especificaciones y configuración del Robot Phone durante el MWC 2026 en Barcelona.
Por ahora, lo que sabemos viene de los adelantos y vídeos teaser que la compañía compartió durante el lanzamiento de la serie Honor Magic 8 en China.
Este dispositivo está pensado para quienes siempre buscan lo último en tecnología, esos early adopters que no se conforman con las funciones básicas de un teléfono con IA. Si te consideras uno de ellos, este aparato podría estar en tu radar.