Huawei lanzó una serie de módulos y componentes para autos inteligentes con su marca Huawei Inside, estableciendo que está adoptando una estrategia para proveer de soluciones TIC de valor a los fabricantes de vehículos, en lugar de construir sus propios autos.

Previo al evento Auto Shanghai 2021, exposición especializada líder en China, la compañía lanzó las soluciones y componentes inteligentes de próxima generación en la presentación de su línea Huawei Inside.

El conjunto de soluciones incluye tecnologías con características inteligentes, tales como el e-cockpit, el radar de imágenes 4D, el despliegue de realidad aumentada para la cabeza, la plataforma de computación digital móvil (MDC, por sus siglas en inglés), y la plataforma abierta de conducción autónoma Huawei Octopus.

Huawei lanzó la iniciativa Huawei Inside en octubre del año pasado. Esta iniciativa incluye una nueva arquitectura digital para vehículos inteligentes, cinco soluciones inteligentes (conducción inteligente, cabina inteligente, mPower, conectividad inteligente y nube vehicular inteligente), y más de 30 componentes inteligentes.

La compañía reportó que sus productos y soluciones están diseñadas para ayudar a los fabricantes de automóviles a construir vehículos inteligentes y permitir a la industria actualizar su tecnología y convertirse en pioneros de conducción autónoma y nuevas formas de energía.

“La iniciativa ‘Huawei Inside’ está diseñada para integrar las fuerzas tecnológicas de Huawei con las capacidades de manufactura de vehículos de los fabricantes automotrices para construir autos inteligentes de alto nivel que ofrezcan una experiencia de conducción más disfrutable”, dijo William Wang, presidente de la Unidad de Negocios de Soluciones Inteligentes Automotrices en Huawei. “De cara a la transformación acelerada de vehículos inteligentes, Huawei está comprometida a iluminar el futuro de los vehículos autónomos a través de la innovación”, concluyó Wang.

Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, señaló recientemente en el Huawei Global Analyst Summit que su estrategia ha permanecido consistente y que está enfocada en ofrecer a los fabricantes automotrices componentes de TIC de valor agregado y soluciones inteligentes, en lugar de construir autos de la propia marca.

Agregó que ha estado en conversaciones con la mayoría de los fabricantes de autos en China y varias partes del mundo para explorar cooperación conjunta. La compañía ha seleccionado tres fabricantes de autos con los cuales tendrá una cooperación conjunta ayudándoles a construir sus sub-marcas. Los socios seleccionados son Beijing New Energy Automobile Co. Ltd., Chongqing Chang’an y el Guangzhou Automobile Group.

“Me di cuenta de que la industria automotriz necesita a Huawei. No necesita de la marca Huawei, sino que necesita nuestra experiencia en TIC para ayudar a construir vehículos orientados al futuro”, expresó Xu. “En 2018, en una reunión del equipo ejecutivo de Huawei, decidimos que Huawei no fabricaría automóviles, sino que ayudaría a los fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) a construir mejores vehículos. Nuestra estrategia no ha cambiado”, concluyó Xu.

La Beijing New Energy Automobile liberó su auto inteligente de alto nivel ARCFOX Alpha-S HI el pasado 17 de abril, en asociación con Huawei. Es el primer vehículo en producción masiva que integra conducción autónoma para carreteras urbanas. Un video que demuestra la función de conducción autónoma del sistema habilitado por Huawei circuló recientemente en línea y se volvió viral, muestra cómo puede navegar el complejo tráfico urbano.

Además, la División de Negocios de Consumo de Huawei anunció en el Autoshow de Shanghai que inició una alianza con la empresa automotriz china SERES para ayudarles a vender su auto en tiendas especializadas de Huawei en China. El modelo SERES SF5 adoptó las soluciones HiCar de Huawei para ofrecer una mejor experiencia al usuario. Fue la primera vez que Huawei dio la bienvenida a un socio automotriz en su ecosistema.

Huawei fue fundada en Shenzhen, la ciudad sureña de China icónica por la reforma y la tecnología, en 1987. Fue una de las primeras empresas privadas en China y es totalmente propiedad de sus empleados. Adoptó la estrategia de concentrarse en las TIC y en una intensa inversión en Investigación y Desarrollo para crecer y convertirse en un proveedor global de infraestructura de TIC y dispositivos inteligentes.

A continuación, algunos detalles de las soluciones y componentes HI de Huawei.

La cabina inteligente ofrece una mejorada experiencia de manejo

La Intelligent Cockpit (cabina inteligente) adopta la plataforma de cómputo desarrollada por Huawei y también al HarmonyOS, integrando un ecosistema extenso que incluye aplicación, software y hardware, que provee usuarios de servicios deseados y funciones en una colaboración abierta con fabricantes de autos, proveedores y socios de apps. Su módulo de unidad para la cabeza (HU, por sus siglas en inglés) incluye una unidad de procesamiento neural (NPU) que realiza un complejo procesamiento de dispositivos; la pantalla inteligente Cockpit Vision, que restaura colores y permite un toque blando, ofreciendo a los usuarios una experiencia de conducción placentera; la unidad para la cabeza de Realidad Aumentada es compacta y ofrece un campo de visión más amplio y con despliegue en alta definición.

Radar de imágenes 4D en HD para una conducción autónoma avanzada

La tecnología de Huawei para el radar de imágenes 4D en altar resolución de Huawei utiliza un conjunto grande de antenas 12T24R (12 canales de trasmisión y 24 canales de recepción), lo cual ofrece una mejora de 24 veces por encima de la configuración de antena de un radar convencional mWave (3T4R) y 50% más canales de recepción que los radares de imágenes de la industria, ofreciendo el arreglo de antenas más grande disponible para producción en masa. Se espera que los radares de imágenes en 4D sean el próximo estándar de sensores para vehículos, facilitando la conducción altamente autónoma con cámaras de alta definición y radares de alto nivel.

Huawei MDC 810: una plataforma de poder computacional sin paralelo

Huawei construyó una poderosa plataforma de cómputo para conducción autónoma que acelera la producción en masa de vehículos inteligentes. La MDC 810 es una plataforma de cómputo para conducción autónoma con el máximo poder computacional de la industria. La MDC una plataforma estandarizada y abierta dirigida a impulsar el crecimiento de la industria de conducción inteligente. Huawei ha estado trabajando de cerca con sus socios para su desarrollo.

Huawei Octopus: una plataforma de conducción autónoma

La plataforma Octopus aprovecha las cantidades masivas de datos, mapas en alta definición y avanzados algoritmos para construir una plataforma impulsada por los datos encapsulada para la conducción inteligente. Dependiente de su sinergia vehículo-nube, capacidad de anotación, simulación virtual mejorada, y servicios de nube seguros, Huawei Octopus está diseñado para ayudar a los fabricantes a construir capacidades de desarrollo de conducción autónoma desde la base, con requerimientos reducidos de desarrollo y mejora en la eficiencia del desarrollo.

Huawei TMS: Sistema de Administración Térmica inteligente

Al adoptar una arquitectura simplificada y centralizar los componentes, así como las funciones de control, el Sistema de Administración Térmica (TMS) de Huawei mejora la temperatura de operación de la calefacción de -10 centígrados a -18 centígrados sin sacrificar el confort. Como resultado, el rango de vehículos de nueva energía (NEV) se incrementa en 20%. Además, el TMS de Huawei ofrece aplicaciones personalizadas, ayudando a los OEMs a construir sistemas térmicos con una óptima eficiencia energética y experiencia superior.