Este año se esperaba que Huawei lanzara el segundo modelo de su dispositivo plegable, el Mate X2, pero al parecer corre riesgo de no ser lanzado este año.

El Huawei Mate X fue uno de los primeros en salir al mercado, junto al Samsung Galaxy Fold y el Royole Flexpai. Han aparecido varios rumores de sus características y luego se lanzó al Mate XS, por lo que las expectativas con el Mate X2 son altas.

Shouldn’t be a surprise, but we hear the Mate X2 won’t launch in 2020 due to the US government’s restrictions on Huawei. We have had to lower our foldable forecasts…

— Ross Young (@DSCCRoss) September 14, 2020