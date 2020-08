Huawei dejará de fabricar sus chips Kirin el 15 de septiembre

Como se sabe, las prohibiciones hechas a los socios de Huawei (TSMC, Cadence Design y Synopsys), afectan la fabricación de piezas como el procesador Kirin, ya que los equipos deben tener licencia de dicho país para poder producirse, es por eso que la marca china anuncia el fin de la misma a partir del 15 de septiembre.

La información proviene de Caixin, quien afirmó que la empresa Hisilicon no podrá después de esa fecha producir más chips para smartphones, por lo que el Huawei Mate 40 será el último que lo incluye, confirmó Richard Yu, CEO de Huawei, quien declaró que es una enorme pérdida para ellos.

Desde mayo todo proveedor de Huawei en Estados Unidos debe pedir permiso para emplear software o equipos, los cuales no necesariamente son concedidos. La última vez que pudieron meter órdenes fue el 15 de mayo y esa producción finaliza el 15 de septiembre.

En mayo de este año el Departamento de Comercio de Estados Unidos implementó una regla en donde se prohíbe a las empresas de ese país, fabricar semiconductores para Huawei, si emplean tecnología o software de ese país, excepto que tengan una licencia, por lo cual TSMC tuvo que dejar de fabricarles.

Con información de The Associated Press y IT Home