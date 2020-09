CEO de Huawei confirma que no tiene forma de producir chips

Durante la conferencia de Huawei realizada en el IFA 2020, el CEO de la división de consumo, Yu Chengdong, declaró que no hay forma de que ellos puedan producir el chip Kirin 9000 después del 15 de septiembre.

Tradicionalmente en todas las versiones del IFA 2020, la marca presentaba la versión más reciente, pero en este año se canceló el lanzamiento de este chip, debido a que por las limitaciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, se desconoce si TSMC podrá terminar a tiempo la producción de los chips encargados.

Se desconoce si aún se presente en el evento de los desarrolladores que se realizará del 10 al 12 de septiembre. Es una carrera contra el tiempo para que puedan incorporarse en el Mate 40, ya que solo podrá incluirse en la cantidad que haya podido producir TSMC, siendo cantidades limitadas y el último Kirin que usen.

Huawei es capaz de producir sus chips pero no en la capacidad que tiene TSMC y empresas similares. Las empresas chinas hasta ahora solo diseñan sus chips pero no los fabrican y para esto recurren a tecnología y hardware de Estados Unidos, lo que impide que MediaTek y otras no puedan trabajar con Huawei.

Por ahora Huawei buscará la forma de que puedan incrementar la velocidad en el desarrollo de sus propios chips y en general, de las empresas que deben desarrollarlos sin depender de otro país.

Recientemente se reportó que la administración de Estados Unidos está considerando incluir a la empresa china SMIC entre las prohibas..todo porque se dedican a fabricar procesadores, tal como MediaTek, TSMC y otras como la misma Huawei y TSMC.

La importancia radica en que es el segundo mayor fabricante chino después de TSMC. Y esto sin contar con los baneos a apps como TikTok y WeChat.

Con información de ITHome y 2