Huawei se cuela entre las marcas mundiales más valiosas

BrandFinance ha presentado los resultados de su estudio acerca de las 500 marcas mundiales más valiosas para enero de 2020. No es de extrañar que muchas marcas de Estados Unidos estén presentes, de hecho las primeras seis lo son, pero una vez más ya no es Apple la más importante, ya que ha sido desplazada por su compatriota Amazon. Huawei sorprende ya que por vez primera logra ingresar al listado de las primeras 10. El reto será que conserve ese puesto.

También hay tres marcas chinas en la lista y solo una de Corea del Sur, la cual como es lógico pensar se trata de Samsung. Hay más empresas de esos países pero en el top solo esas.

Con ingresos de 220 mil 700 millones de dólares, Amazon ocupa el primer lugar, con un incremento del 17.5%, al tener negocios en la nube, streaming, consumo y logística.

Google con 159 mil 700 millones ocupa el segundo puesto, un incremento del 11.9%. En tercer lugar está Apple con 140 mil 500 millones pero con un descenso del 8.5% respecto al año pasado.

Microsoft (117 mil millones), ocupa el cuarto puesto. Samsung el quinto con 94 mil 400 millones de dólares, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), 80 mil 700 millones, Facebook el sexto con 77 mil 900 millones, Wal-Mart 77 mil 500 millones, China Ping An 69 mil millones y finalmente Huawei 65 mil millones de dólares.

Con información de Brandfinance