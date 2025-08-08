Alianza del Gobierno con AWS busca capacitación digital y apoyo a startups en México

Amazon Web Services (AWS) y la Secretaría de Economía dieron a conocer una ambiciosa iniciativa a largo plazo destinada a robustecer el ecosistema de innovación y catapultar a México como referente regional en desarrollo tecnológico.

Esta colaboración facilita el camino para una transformación digital profunda, priorizando la aplicación de inteligencia artificial (IA) mediante la generación de políticas públicas y mecanismos que favorecen el emprendimiento, la capacitación de talento, y la formación de nuevos unicornios mexicanos en tecnología.

Capacitación masiva, talento mexicano listo para el futuro

El programa arranca con un objetivo concreto y urgente: capacitar a 450,000 personas en habilidades digitales durante los siguientes tres años.

Esta acción responde a una de las mayores barreras para la innovación nacional, ya que el 55% de las organizaciones enfrenta retos para encontrar talento especializado en tecnología.

De acuerdo con el estudio “Desbloqueando el Potencial de la IA en México 2025”, realizado por Strand Partners y AWS, más de 495,000 negocios en el país comenzaron a utilizar IA en el último año.

Sin embargo, apenas 3% de las organizaciones han alcanzado un nivel avanzado en el uso de esta tecnología.

Un ecosistema más sólido para startups y unicornios mexicanos

La generación de nuevas empresas tecnológicas innovadoras es clave en esta estrategia. AWS y la SE buscan fortalecer el entorno de las startups mexicanas, promoviendo la aparición de nuevos unicornios basados en IA.

Hoy en día, 41% de las startups nacionales ya implementan inteligencia artificial, superando el promedio general de 38%.

Con programas como AWS Activate, las startups pueden acceder a créditos de hasta $100,000 dólares, asesoría especializada y redes de contacto, facilitando su crecimiento y el desarrollo de soluciones tecnológicas competitivas a nivel global.

México en el punto de inflexión digital

Rubén Mugártegui, director general de AWS México, destaca que el país atraviesa un momento decisivo en la adopción de IA, con avances notables pero un potencial aún enorme por explotar.

La clave está en sumar esfuerzos para desarrollar habilidades, apoyar a los emprendedores y crear un entorno donde las empresas mexicanas no solo utilicen tecnología, sino que lideren su desarrollo y exportación.

Esta alianza anticipa beneficios de largo plazo para toda la sociedad, desde la creación de empleos mejor remunerados hasta la solución de problemáticas nacionales usando inteligencia artificial.