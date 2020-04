IFA cancela la edición presencial 2020

Siguiendo con la serie de cancelaciones de eventos tecnológicos y de cualquier índole, debido al covid-19, ahora se ha dado a conocer, que el IFA, la feria tecnológica de Alemania, ha dado a conocer que no se realizará de forma presencial la edición de este año.

Por medio de Twitter, han dado a conocer el cambio de formato, para el evento que se realizará el 24 de octubre en vez de septiembre. Se espera que sea en línea, si bien o se ha confirmado exactamente a qué se refiere.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

