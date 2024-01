Infinix CES 2024: carga por el aire y dispositivos que cambian de color, estas son sus novedades

La firma de tecnología Infinix reveló en el Showstoppers del Consumer Electronic Show 2024 (CES 2024) una innovadora tecnología que redefine la forma en que cargamos nuestros smartphones: la “Carga Mágica”.

Esta solución de carga inalámbrica aprovecha la fuerza del aire para recargar los dispositivos, eliminando por completo la dependencia de cables físicos.

La “Carga Mágica” de Infinix marca un hito en la comodidad y practicidad de cargar nuestros dispositivos, ya que prescinde de la necesidad de enchufes y cables.

Dicha tecnología permite a los usuarios cargar sus smartphones de manera inalámbrica en cualquier lugar, proporcionando una experiencia más cómoda y sin complicaciones.

Esta funcionalidad se logra mediante la implementación de la tecnología de resonancia magnética multibobina, respaldada por algoritmos adaptativos que facilitan la carga inalámbrica a una distancia de hasta 20 centímetros.

Este sistema funciona de manera impecable incluso si las bobinas de transmisión y recepción se encuentran inclinadas hasta un ángulo de 60 grados.

Infinix detalla que esta tecnología opera a una frecuencia extraordinariamente baja, por debajo de los 6.78MHz, proporcionando una potencia de carga de hasta 7.5W. Este enfoque en frecuencias más bajas no solo garantiza eficiencia, sino que también contribuye a la seguridad del proceso.

Join us and 🌟 explore the highlights from Infinix’s showcase at ShowStoppers CES 2024!#Infinix #CES2024 #ShowStoppersCES2024 #WhereTomorrowElectrifiesTodaya pic.twitter.com/USmY1iNdkl

— Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) January 10, 2024