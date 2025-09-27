Intel apuesta por litografía High-NA EUV de ASML para su proceso 14A en semiconductores

Intel ha dado un paso decidido para posicionarse como líder en la fabricación de chips de última generación, aumentando su pedido de equipos High-NA EUV a ASML, lo que marca una apuesta estratégica por el proceso 14A.

Esta iniciativa destaca su intención de competir frente a gigantes como TSMC y Samsung, invirtiendo fuertemente en tecnología clave para el futuro de la industria de semiconductores.

Inversiones de Intel en tecnología High-NA EUV

Intel ha duplicado su pedido de máquinas High-NA EUV de ASML, pasando de una a dos unidades, lo cual representa una inversión de entre $1,000 y $2,000 millones de dólares solo en equipos de litografía.

Esta cifra resalta la magnitud del compromiso de Intel por innovar y alcanzar los nodos más avanzados, como el 14A, crucial para su división Intel Foundry Services (IFS).

¿Por qué es tan relevante el High-NA EUV?

El sistema High-NA EUV de ASML es considerado una herramienta revolucionaria en la industria por su capacidad para crear transistores 1.7 veces más pequeños y aumentar la densidad hasta casi tres veces comparado con sistemas EUV tradicionales.

Esto permite el desarrollo de chips más eficientes y potentes, fundamentales para aplicaciones de inteligencia artificial y computación avanzada.

Intel no está solo en esta carrera. Samsung ha incrementado sus pedidos de equipos Low-NA EUV y SK Hynix ha instalado el primer sistema High-NA EUV comercial del mundo en Corea del Sur.

ASML se mantiene como el único proveedor global de estos equipos, lo que le otorga una posición estratégica en la industria.

El Proceso 14A, clave para el futuro de Intel

La apuesta de Intel por el nodo 14A representa un punto de inflexión, si la empresa logra atraer clientes externos y mantener un ritmo de innovación superior, podrá asegurar la viabilidad económica de sus fábricas y retomar el liderazgo perdido en los últimos años.

Intel ha anunciado que el desarrollo y la producción de los nodos 18A y 14A se realizarán en Estados Unidos, reforzando la soberanía tecnológica del país.

El éxito del nodo 14A es esencial para que Intel siga siendo relevante en el competitivo mercado global de semiconductores.

La alianza estratégica con empresas como Nvidia y el respaldo de gigantes tecnológicos implica que Intel está bien posicionada para asegurar socios y, eventualmente, clientes que justifiquen las enormes inversiones realizadas.

