SoftBank inyecta $2,000 millones de dólares en Intel durante su peor crisis

SoftBank ha anunciado una inversión de $2,000 millones de dólares en Intel, adquiriendo acciones a $23 dólares cada una, apenas por debajo del precio de cierre reciente.

Con esta compra, el conglomerado japonés se convierte en uno de los diez mayores accionistas de Intel, con una participación cercana al 2%. La operación no implica que SoftBank tenga representación en el consejo de administración ni compromisos de compra de productos a Intel.

Un respaldo clave en el peor momento de Intel

Este impulso financiero ocurre en un momento crítico para el fabricante estadounidense. En 2024, Intel registró una pérdida histórica de $18,800 millones de dólares, la primera desde 1986.

La presión de rivales como AMD y la dificultad para avanzar su negocio de fundición, así como su retraso en la carrera por los chips de inteligencia artificial —liderada por Nvidia y TSMC—, pusieron a la empresa contra las cuerdas.

Además, Intel ha reducido su plantilla y reportado caídas significativas en ingresos y márgenes de utilidad.

Implicaciones para la industria y la estrategia de SoftBank

Más allá de lo financiero, la apuesta de SoftBank por Intel representa una declaración de confianza en el futuro de la fabricación avanzada de semiconductores en Estados Unidos.

Masayoshi Son, CEO de SoftBank, recalcó el papel central que tendrá Estados Unidos en la próxima década para la industria, y colocó a Intel como pieza clave de este ecosistema.

Esta operación se suma a otras inversiones colosales de SoftBank en inteligencia artificial, como su compromiso de $30,000 millones de dólares en OpenAI y su liderazgo en el ambicioso Stargate, un megaproyecto de centros de datos valorado en $500,000 millones de dólares.

Reacciones en los mercados: volatilidad y señales de confianza

La reacción de los inversionistas fue inmediata. Las acciones de Intel subieron entre un 5% y un 8% tras el anuncio, mientras que las de SoftBank cayeron cerca del 5%, un comportamiento común cuando empresas asumen grandes inversiones de riesgo.

El mercado interpretó la llegada de SoftBank como un voto de confianza y una oportunidad para reactivar el crecimiento y la innovación de Intel.

Intel sigue enfrentando grandes desafíos: recuperar cuota en el mercado de PC y servidores, modernizar su negocio de fundición y responder a la creciente demanda de chips para inteligencia artificial.

Bajo el liderazgo de su nuevo CEO, Lip-Bu Tan, la empresa planea reenfocar su estrategia en IA, optimizar operaciones y buscar nuevos clientes clave en la industria. El respaldo de SoftBank suma recursos, credibilidad y tiempo para que Intel demuestre si puede reinventarse frente a la feroz competencia internacional.

Fuente: Intel