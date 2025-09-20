Altman y Jony Ive reclutan talento de Apple para su proyecto de hardware

OpenAI está pisando fuerte en el mundo del hardware, y lo hace de la mano de Jony Ive, el legendario diseñador responsable del aspecto icónico de varios productos Apple.

Esta dupla no solo está trabajando en dispositivos revolucionarios con inteligencia artificial, sino que OpenAI ha iniciado un ambicioso movimiento para atraer talento y proveedores directamente del universo Apple.

Una alianza que promete innovación

Desde hace meses, OpenAI y Jony Ive colaboran estrechamente en el diseño y desarrollo de hardware centrado en inteligencia artificial. El objetivo: ofrecer experiencias novedosas que integren AI de forma natural en la vida cotidiana, siguiendo el rigor de diseño que convirtió a Apple en referente mundial.

La estrategia de OpenAI no se queda en la colaboración con Ive. En los últimos meses, la empresa ha sumado a sus filas más de dos docenas de expertos procedentes de Apple, incluyendo diseñadores, ingenieros y especialistas en interfaces de usuario.

Figuras destacadas como Matt Theobald y Cyrus Daniel Irani aportan conocimiento profundo en manufactura y experiencia de usuario, fortaleciendo la apuesta por dispositivos con diseño y funcionalidad de primer nivel.

Proveedores clave: OpenAI sigue los pasos de Apple

Parte del avance de OpenAI radica en asegurar un suministro confiable y de calidad. La empresa ya cerró acuerdos con Luxshare, ensamblador habitual del iPhone y los AirPods, y ha contactado a Goertek para componentes como módulos de audio.

Así, OpenAI busca trasladar la eficiencia probada por Apple a su propia línea de dispositivos impulsados por inteligencia artificial.

¿Qué están desarrollando?

Aunque los detalles de producto siguen en secreto, se barajan opciones como un altavoz inteligente sin pantalla, un grabador de voz digital y un pin wearable.

Se espera que las primeras novedades lleguen entre finales de 2026 y principios de 2027, siempre con el objetivo de integrar IA en objetos cotidianos y fáciles de usar.

Además de compensaciones atractivas—con acciones y paquetes competitivos—, lo que realmente motiva a los ex-Apple es la posibilidad de trabajar en una cultura más ágil, abierta a la innovación constante y menos limitada por burocracia corporativa.

Muchos ven en OpenAI una oportunidad para participar en proyectos verdaderamente disruptivos desde cero.

El cambio de talento y proveedores está generando presión en Apple, mientras OpenAI extiende su influencia tanto en software como en hardware.

Fuente: The Information