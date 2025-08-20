Robots humanoides protagonizan curiosas olimpiadas en Beijing

Durante tres días, Beijing fue sede de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, una cita sin precedentes en la que se reunieron 280 equipos de 16 países, colocando a China en el foco mundial en materia de inteligencia artificial y robótica.

Esta edición fue mucho más que una simple competencia: también buscó servir como plataforma para investigaciones y desarrollo en aplicaciones prácticas de la robótica.

Pruebas y retos para robots de última generación

Los desafíos no se limitaron al deporte. Los robots también pusieron a prueba sus habilidades en tareas específicas como el ordenamiento de medicamentos, manipulación de materiales y servicios de limpieza.

Disciplinas deportivas como atletismo, tenis de mesa y fútbol ofrecieron un campo de entrenamiento ideal para explorar los límites del hardware y software que impulsa a estos humanoides.

Equipos universitarios y empresas privadas destacaron entre los participantes. Alemania, Estados Unidos y Brasil estuvieron representados junto con universidades y compañías líderes del sector, como Unitree y Fourier Intelligence de China.

Los robots de fabricantes locales, como Booster Robotics, fueron protagonistas en muchas de las pruebas, evidenciando la fortaleza tecnológica china en el rubro.

Espectáculo, tropiezos y oportunidades para la robótica práctica

El público pudo disfrutar —y en ocasiones contener la respiración— al presenciar colisiones, caídas imprevistas y momentos de superación robótica.

En pruebas de fútbol, no faltaron los choques espectaculares, mientras que en la carrera de 1,500 metros, las caídas también arrancaron ovaciones y risas. A pesar de los tropiezos, muchos robots lograron incorporarse por sí mismos, algo que ilusiona respecto a la evolución de su autonomía y capacidad de reacción.

Organizadores y expertos subrayaron que este tipo de eventos son fuentes valiosas de datos para el perfeccionamiento de robots que, en un futuro próximo, desempeñarán funciones en fábricas, almacenes y servicios.

Especialistas en el tema también explicaron que las competencias, como el fútbol, ayudan a entrenar la coordinación entre robots, una habilidad fundamental para tareas en cadenas de montaje en la industria.

China apuesta fuerte por la robótica y la inteligencia artificial

El país asiático invierte miles de millones de dólares en el desarrollo de robots humanoides y tecnología de IA, motivado por la necesidad de enfrentar el envejecimiento demográfico y la competencia internacional, especialmente con Estados Unidos.

En lo que va del año, China no solo ha celebrado estos Juegos Mundiales: organizó la supuesta “primera maratón robótica del mundo” y dio apertura a tiendas especializadas en robots humanoides.

El interés de la población general por estos eventos ha crecido notablemente, lo que para expertos marca la consolidación del concepto de “inteligencia encarnada” en la sociedad china.

