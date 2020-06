La cuarentena aceleró seis años la digitalización en el mundo

La digitalización ayuda a no detener las actividades de una empresa en momentos de gran crisis como la del coronavirus

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, así como la cuarentena y el cierre de la mayoría de las industrias y negocios locales, la mayor parte de las empresas han llegado a la conclusión de que la digitalización es muy importante, por lo que ahora están decididos a invertir y acelerar sus procesos para digitalizarse.

Este proceso incluye tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los trabajadores independientes. De esta manera, para comenzar la digitalización se debe tener una capacitación digital previa como factor principal para reactivar la economía y así generar empleos en diferentes países del mundo.

La digitalización ayuda a no detener las actividades de una empresa en momentos de gran crisis como la del coronavirus. Empresas que no se han digitalizado sufren por tener en activo sus funciones, por ejemplo, una tienda que no ofrece servicios de envío o ventas por Internet adicionalmente a su establecimiento físico tendrá severos problemas en sus ventas.

Anteriormente, había mucha gente y empresas que era reacia a la tecnología, pero posteriormente de la pandemia y de que la gente no salía de sus hogares, el mundo se ha acelerado el equivalente a seis años en digitalización. Por supuesto, al digitalizarse se ofrecen muchas ventajas, tanto para las compañías como para los consumidores.

Con información de El Confidencial