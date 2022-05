Las impresoras 3D han sido una alternativa ideal para muchas empresas que hacen uso de esta tecnología, la cual es más barata y duradera que otras opciones empresariales. Creality ha presentado su nueva solución llamada Ender-3 S1 Pro, la cual pudimos conocer personalmente en México, y la cual nos ha dejado buenas impresiones tras una primera toma de contacto.

Seguramente tú ya has visto en Internet, alguna de las muchas soluciones de impresión 3D que existen hoy en día y al igual que nosotros, todo el tema nos despierta una gran curiosidad. Y pues gracias a Creality México, fuimos invitados a este particular evento donde aprendimos mucho sobre el tema.

La alianza de Creality y 3D Market

En una de sus bodegas principales ubicada al poniente de la ciudad de Querétaro, uno de los principales distribuidores e importadores de impresoras 3D en México, 3D Market, organizó hace unos días, un evento de presentación con una de las marcas más conocidas en este ámbito, Creality, que hasta el momento, se perfila como una de las empresas con más presencia a nivel global en la fabricación y venta de dispositivos orientados tanto a consumidores como a industria en este nuevo pero pujante universo de la impresión tridimensional de objetos a partir de diferentes materiales.

Las impresoras 3D han bajado mucho de precio en los últimos años, con precios base desde los 5000 a 6000 pesos mexicanos, unos 300 dólares al cambio. Y si bien, aún no son productos tipo “plug-and-play”, la realidad es que Creality ha hecho grandes avances para que la experiencia de empezar a utilizar una impresora 3D sea algo fácil para quien esté empezando. Evidentemente, existe una curva de aprendizaje como en cualquier tecnología y Creality se preocupa constantemente por innovar y hacer sus productos más fáciles de utilizar.

Y además de la estrella del evento, la Ender 3 S1 Pro, también conocimos otros modelos de impresoras 3D, pasando por equipos que usan resina hasta una gran variedad de dispositivos de impresión por filamento que ofrece Creality en México a través de la empresa 3D Market. Algunos equipos tienen precios superiores a los 30,000 pesos o más, y es que la impresión 3D sirve a muchos más propósitos que la impresión de figuritas, llegando a una gran cantidad de industrias y aplicaciones.

El hecho es que adoptar una nueva tecnología no siempre es fácil, más cuando resulta complicado conseguir los equipos y las piezas, algo que en PasionMovil vivimos hace unos 20 años en los inicios del cómputo móvil. Afortunadamente, en México existe 3D Market, una empresa especializada en impresión 3D con amplia presencia en el país y que maneja un amplio catálogo en impresoras 3D, consumibles y accesorios para que no te falte nada, no sólo de Creality, si no de una gran cantidad de otras marcas.

La impresión 3D llegó para quedarse y nosotros estamos muy emocionados de poder empezar a experimentar con dicha tecnología gracias al apoyo de Creality México, por lo que más adelante, también estaremos haciendo contenido en nuestras redes sociales y canal de youtube sobre los aspectos primordiales de las impresoras 3D para que también te animes a empezar y no te quedes atrás como probablemente te ocurrió con los drones o las criptomonedas por decir sólo dos ejemplos de tecnologías que rápidamente pasaron de ser una tendencia a elementos omnipresentes que ayudan a ganar guerras o que te hacen millonario en pocos años.

Ya sea visitando los sitios oficiales de las empresas o aprendiendo a través de los videos de expertos aquí en Youtube, realmente te recomendamos darle una revisadita a todo lo relacionado a la impresión 3D.

Ender 3 S1 Pro en México

Este modelo viene a suplir a la Ender-3 S1, con mejores funcionalidades y características, donde una de los aspectos más importantes es su boquilla, la cual está fabricada de latón y puede soportar temperaturas de hasta 300 grados centígrados durante el momento de la impresión. Asimismo, es compatible con múltiples filamentos, como PLA, ABS, PVA, Wood, TPU, PETG y PA, por lo que sus posibilidades son infinitas, sobre todo para el sector empresarial.

Es importante destacar que esta impresora no necesita cambio de boquilla, pues incluso imprimiendo con diferentes filamentos ahora tiempo, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética. La nueva Creality Ender-3 S1 Pro utiliza un extrusor directo de doble engranaje metálico desarrollado por el fabricante, y el cual ha sido bautizado bajo el nombre de Sprite.

Sprite es un pequeño, pero potente, ya que pesa solo 334 gramos, pero puede ofrecer una fuerza de extrusión de hasta 80 N. También permite una alimentación suave al imprimir con diversos filamentos, incluidos materiales flexibles, lo que brinda a los usuarios una experiencia de impresión estable y confiable.

Viene equipado con CR Touch, un avanzado sistema de nivelación automática de 16 puntos que asegura una nivelación perfecta al medir la distancia entre la boquilla y la cama de calor. Esto hace que la impresora Ender-3 S1 Pro sea una excelente opción para los usuarios primerizos en impresión 3D. Cuenta con una pantalla totalmente táctil a color de 4.3 pulgadas, que permite controlar todo el sistema. Además, admite nueve idiomas, lo que hace que la impresora sea más manejable para personas de diversas partes del mundo. El panel viene complementado con la función de conservación de energía que se atenuará automáticamente si no hay respuesta del usuario durante tres minutos, lo que ahorrará en electricidad.

La nueva impresora tiene una estructura modular y se envía con el 96 por ciento del cuerpo de impresión preensamblado, esto significa que el ensamblaje final se puede completar en tan solo seis pasos, lo que permite a los usuarios comenzar a imprimir rápidamente. Por otro lado, la superficie de impresión está cubierta por una placa de acero PEI duradera. Esta placa no solo se adhiere bien a los modelos impresos, sino que también se puede doblar, lo que permite una ligera flexión para eliminar la impresión. De esta manera, no hay necesidad de preocuparse por la caída del objeto que se está imprimiendo.

También encontramos una tira de luz LED colocada en la parte superior del eje Z, esto proporciona una luz de relleno uniforme y permite ver en la oscuridad. Del mismo modo hay un mango en la parte superior, que permite sacar los objetos impresos en condiciones de alta temperatura, además de que es lo suficientemente seguro.

La Ender-3 S1 Pro ofrece una opción de grabado láser y un disipador térmico de refrigeración líquida, por lo que puedes adquirir el modelo que más se adapte a tus necesidades. El modelo láser permite combinar la impresión 3D con el grabado y el corte láser. La disipación de calor es a través de refrigeración líquida, lo cual acelera el proceso de enfriamiento y ayuda a lograr una impresión de alta precisión.