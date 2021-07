Durante el evento OPPO Flash Charge Open Day, que se llevó a cabo hace unos días, el fabricante chino presentó muchas novedades en cuanto a tecnologías que se centran en la detección de seguridad de la batería, mejoras en la fiabilidad, la durabilidad y las velocidades de carga, tanto inalámbricas como alámbricas.

Cada una de las nuevas soluciones en las que trabaja la empresa tiene como objetivo mejorar el rendimiento y proporcionar más medidas de seguridad durante la carga de una batería. Según OPPO, sus baterías solo perderán el 20 por ciento de sus capacidades después de unos 1500 ciclos, lo que superaría los requisitos en un 300 por ciento.

La compañía está implementando nuevas tecnologías de carga rápida con la ayuda de inteligencia artificial (IA), y gracias a las optimizaciones de hardware y software. Uno de los principales avances y en lo que OPPO ha estado trabajando por años es en la estructura de doble celda de cadena, que ofrece una forma nueva e innovadora de empaquetar dos celdas de batería en una batería más pequeña y delgada.

Una capa de polímero permite que las dos baterías funciones sin problemas e independientemente una de la otra. El fabricante, además, menciona que cuenta con un novedoso chip de detección de seguridad de la batería para evitar que ocurran accidentes. Este procesador ayudará a identificar problemas relacionados con la batería, mucho antes de que algo suceda.

