La situación actual en el mundo no es para que gastemos innecesariamente, la falta de empleo, los bajos sueldos, la nueva normalidad debido a la pandemia ha orillado a los consumidores a ser más selectivos en sus compras y ser más cuidadosos con sus finanzas. Precisamente el sector de la telefonía móvil en México ha resentido este cambio, por lo que los ingresos de los principales operadores como Telcel, AT&T y Movistar han caído estrepitosamente, según un reciente informe de The Ciu.

El reporte de The Ciu detalla que los operadores en México han presentado caídas en sus ingresos. Por ejemplo, Telcel, el mayor operador del país, obtuvo un 3.9% menos ganancias en el primer trimestres del 2021 respecto al primer trimestre de 2020, por su parte, la filial española en México, Movistar, tuvo una disminución del 7.7% y el operador AT&T un decrecimiento del 8.1%. Números que representan la situación actual en el mercado debido a la economía a la baja, la baja venta de smartphones y en una pequeña parte la escasez de chips a nivel mundial.

Mientras que Telcel, ATT y Movistar pierden ingresos, los OMV van a la alza

En el caso de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en México es punto y aparte. De hecho, estas empresas que hacen uso de la red compartida han tenido un crecimiento positivo durante el último trimestre con la activación de líneas, lo que representa un gran éxito para este sector. De acuerdo con The Ciu, los OMV tienen en su totalidad 1.6 millones de nuevas líneas, pero esto no se representa en ganancias, ya que solo han crecido en un .90% en ingresos, pero cada vez ganan más usuarios y esto es una muy buena noticia para ellos, ya que han encontrado un nicho de mercado muy importante, por lo que no es de extrañar que a lo largo del próximo año veamos nuevas OMV en el país.

Los OMVs han pasado de tener 1.4% del segmento durante el primer trimestre del 2020 a 29.7% hasta este año, su evolución participación de mercado en cuanto a líneas ha sido exitosa con un crecimiento anual del 69.9% . Por otro lado, en cuanto a ventas, han representado un incremento anual del 98.7% según el reporte del primer trimestre de 2021. En general, los Operadores Móviles Virtuales han crecido un 69.9% en activación de líneas respecto al año pasado, y un 98.7% en cuanto a ingresos.

The Ciu nos da una mirada en números sobre la situación actual de las telecomunicaciones en México. Se revela que los grandes operadores móviles como Telcel, Movistar y AT&T están perdiendo en ingresos y que los OMV cada vez ganan más cuota de mercado con nuevas líneas, pero con ganancias que aún están lejos de hacer honor a su gran crecimiento dentro del país. Debido a esto, es posible que en los próximos meses veamos el nacimiento de nuevos OMV, pero solo pedimos que sean compañías de gran competitividad, ya que también hay de OMVs a OMVs, no todas ofrecen servicio y calidad.

Con información de The Ciu