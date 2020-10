Uno de los accesorios más útiles en las tablets Samsung en sin duda el S Pen, el lápiz digital con el que podemos hacer más que garabatos, con él es posible dibujar, crear notas, firmar documentos, entre otras muchas cosas. Sabemos de sobra que la calidad de los productos de la marca coreana es sinónimo de garantía, pero no siempre suele ser así en todos sus dispositivos.

Varios reportes han revelado que la calidad del S Pen no es del todo confiable, pues se dice que las puntas de este dispositivo se quiebran con facilidad y lo peor de todo es que no hay repuestos. Por supuesto, esto nos orilla a adquirir un nuevo lápiz, lo que conlleva a un gasto adicional e innecesario.

Rodolfo Garavito, un ingeniero que actualmente está cursando una maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, afirma que recientemente se hizo de una Galaxy Tab S7 Plus, una Tablet de alta gama de Samsung, la cual incluye un S Pen que, según la compañía, aumenta la productividad con funciones muy interesantes.

No obstante, a los pocos días de uso la punta de la pluma se rompió, y esto generó un gran problema, pues según Samsung México, no hay repuestos para este accesorio, por lo que la única opción era comprar una nueva. Entonces aquí nos encontramos con una verdadera odisea, que no solo le ocurre a Rodolfo, sino hay muchos reportes en México de que las puntas de la pluma del S Pen son de mala calidad, ya que se quiebran con facilidad y la compañía no da una garantía para esto.

Cabe señalar que el problema no se limita únicamente al lápiz del Galaxy Tab S7 Plus, sino también al que viene incluido en los teléfonos Galaxy Note. Al ser equipos tan caros lo mínimo que debe ofrecer el fabricante son accesorios de gran calidad, pero creo que en este aspecto deja mucho que desear.

Ante está mala experiencia, el ingeniero Garavito ha hecho un estudio donde hace un análisis computacional y experimento con puntas rotas para crear repuestos que sean resistentes y duraderos. Para ello, se está convocando a usuarios que tengan o hayan tenido el mismo problema de las puntas rotas en el S Pen a participar en el estudio.

Tan solo deben llenar una pequeña encuesta para saber la magnitud de este problema y para que el fabricante Samsung se entere de la situación y ponga más énfasis en la calidad de las puntillas de su lápiz digital.