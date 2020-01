LG prohíbe a sus empleados viajar a China

Por fin ya se ha declarado emergencia internacional el brote de coronavirus que inicialmente surgió en China, motivo por el cual varias empresas han dado a conocer las medidas que toman sobre todo de prevención, como LG que ha prohibido viajar a sus empleados a dicho país.

También está pidiendo a todos los que se encuentran en ese país regresar a su casa, y todos los viajes futuros a ese país deberán ser aprobados por medio de una solicitud especial.

La medida se ha implementado desde esta semana y es parte de las medidas que otras empresas como Google, Facebook y Apple están tomando para evitar contagios mientras sea posible salir del país y no se cancelen todos los vuelos internacionales, ya que algunas aerolíneas ya no están yendo hacia ese destino, como United Airlines ya que no va a tener gente viajando a partir de febrero y American Airlines ya no va a China Occidental desde el 9 de febrero hasta el 27 de marzo. El presidente Trump también está prohibiendo hacer vuelos entre ambos países.

Con información de The Verge