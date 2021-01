LG Electronics se llevó la mayor cantidad de premios durante CES 2021, obteniendo más de 190 distinciones en sus categorías de electrodomésticos, entretenimiento en el hogar, IT y dispositivos móviles.

Este reconocimiento fue liderado por el premio Best of CES de Engadget (el programa oficial de premios de CES), en la categoría de TV para LG OLED por séptimo año consecutivo. En 2021 el aclamado televisor OLED de la serie LG C1 se destacó entre los miles de nuevos televisores mostrados en CES 2021. Otro dispositivo que también recibió el premio Best of CES de Engadget fue el teléfono LG Rollable, que se llevó el triunfo al Mejor Teléfono/Dispositivo Móvil después de su vista previa durante el anuncio de prensa de LG en CES 2021.

Los afamados televisores OLED de LG se llevaron a casa los principales premios y honores de la industria, continuando su dominio de CES. Entre los modelos de televisores LG que fueron recientemente anunciados y altamente favorecidos entre los expertos de la industria, se encuentra el televisor OLED evo de la serie LG G1, el siguiente paso en la evolución de la tecnología de televisores OLED que obtuvo los honores de The Verge, Rolling Stone y Gear Patrol. El nuevo televisor OLED de la serie LG A fue galardonado por Digital Trends como Top Tech of CES 2021 Award: Best in Show, promocionándolo como un “pragmatic product” y “manna from heaven” dada su combinación de alta calidad y precios atractivos.

Los nuevos refrigeradores InstaView Door-in-Door de LG también ganaron a lo grande en la categoría de electrodomésticos, obteniendo elogios de personas como Tom’s Guide, WIRED, Newsweek y PCMag. LG WashTower™, la elegante solución de lavado de una sola unidad que ocupa la mitad del espacio del piso mientras se encarga de cargas ultra grandes, fue reconocida por publicaciones líderes en estilo de vida como House Beautiful y Best Products.

Tan sólo del programa de premios oficial de la CTA, LG ganó 24 premios CES Innovation Awards, incluidos dos premios Best of Innovation otorgados al televisor OLED C1 de LG y al refrigerador LG InstaView ThinQ con reconocimiento de voz. Los elogios a LG se recibieron este año de parte de expertos en tecnología de los principales medios de comunicación como USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women’s Health, Business Insider y muchos más.

Los principales premios ganados por LG en CES 2021 incluyen:

Televisores OLED 4K LG C1

Engadget: Best of CES 2021

CNET: Best TVs of CES 2021

Gear Patrol: Best and Wildest TVs of CES 2021

USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Award

Techlicious: Top Picks of CES 2021 Awards

Televisores OLED evo 4K LG G1 Gallery Series

Business Insider: The Best TVs of CES 2021

CNET: Best TVs of CES 2021

Digital Trends: Best TVs of CES 2021

HD Guru: Best OLED TV Design

IGN: CES 2021 – Biggest and Best Reveals

Televisores OLED 4K LG A1 4K

Digital Trends: Top Tech of CES 2021 Awards

USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Award

T3: CES 2021’s Best TVs

Wirecutter: What We’re Most Looking Forward To

Televisores LG QNED Mini LED

CNET: Best TVs of CES 2021

TWICE Picks Awards 2021

Tom’s Guide: Best TVs of CES 2021

Gizmodo: All The Best New TVs Announced at CES 2021

Monitor LG UltraFine OLED Pro

Android Authority: CES 2021 Top Picks Awards

Digital Trends: Best Monitors of CES 2021

Gear Patrol: Best Things We’ve Seen Out of CES 2021

Newsweek: Best of CES 2021

Teléfono LG Rollable

CNN: The Best Tech of CES 2021

Digital Trends: The 15 Coolest Gadgets at CES 2021

Engadget: Best of CES 2021

FOX News: Best of CES

Robb Report: The 10 Best Gadgets and Gear at CES 2021

Wall Street Journal: Best of CES 2021

LG WashTower

T3: Best Smart Home Kit of CES 2021

House Beautiful: Best of CES

CTA Innovation Award

Best Products: CES 2021’s Absolute Best

Android Authority: CES 2021 Top Picks Awards

Refrigerador LG InstaView Door-in-Door

Residential Systems Picks Award

Tom’s Guide: CES 2021 Awards

PCMag: TechX Awards

Newsweek: Best of CES 2021

Business Insider: The 15 Best New Products Revealed at CES 2021

Estufa LG InstaView con Air Sous Vide

Reviewed.com: CES Editor’s Choice Awards 2021

T3: Best of CES 2021 Awards

Techlicious: Top Picks of CES 2021 Awards

LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+

Business Insider: 11 Best Home Appliances and Fixtures of CES 2021

CTA Innovation Award

Reviewed.com: CES Editor’s Choice Awards 2021

Women’s Health: The Best New Technology at CES 2021

