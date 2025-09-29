Fábricas chinas integran más robots que el resto del mundo combinado

China ha alcanzado un liderazgo indiscutible en la automatización industrial, instalando cerca de 300,000 nuevos robots en 2024 y superando tanto a sus competidores directos como a la suma total del resto del mundo.

Este avance, impulsado por estrategias estatales y políticas de apoyo industrial, está transformando la forma en que se produce a nivel global.

Impulso a la automatización en China

Durante 2024, las fábricas chinas instalaron aproximadamente 295,000 robots industriales, lo que representa un crecimiento del 7% frente al año anterior y establece un nuevo récord nacional.

En contraste, Estados Unidos y Japón apenas sumaron 34,000 y 44,500 robots respectivamente. China supera por amplio margen a otras potencias industriales, instalando más robots que el resto del mundo combinado.

Actualmente, hay más de 2 millones de robots activos en plantas de manufactura chinas, el mayor “stock” a nivel mundial y más de la mitad de la demanda global de este tipo de tecnología.

Este crecimiento ha ido de la mano con un incremento en la producción: en 2024, China fabricó casi una tercera parte de todos los bienes manufacturados a nivel mundial, superando a Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido juntos.

El auge de la fabricación nacional de robots

Hasta hace poco, la mayoría de los robots instalados en China eran importados.

Sin embargo, en 2024 casi el 60% de los nuevos robots industriales incorporados fueron fabricados por firmas chinas, reflejando el éxito de la política pública orientada a la autonomía tecnológica y al impulso de empresas nacionales del sector.

Efectos en el empleo y el modelo de trabajo

El avance en automatización no solo está limitando la demanda de mano de obra poco calificada, sino que también está redefiniendo los perfiles más solicitados.

Los trabajadores dedicados a tareas manuales repetitivas están siendo reemplazados por máquinas, mientras que surgen nuevas oportunidades para quienes pueden operar, supervisar o desarrollar estos sistemas automatizados.

La estrategia estatal contempla la capacitación de técnicos en robótica y especialistas en nuevas tecnologías, con el objetivo de reducir el impacto negativo sobre el empleo y potenciar sectores de mayor valor agregado.

China y el futuro de la robótica industrial global

Las tendencias indican que la densidad robótica en China seguirá aumentando y podría alcanzar 500 robots por cada 10,000 empleados en el corto plazo.

Las previsiones de expansión se mantienen en alza, consolidando a Asia como el epicentro mundial de la automatización industrial, con China a la vanguardia tanto en adopción como en innovación de tecnología robótica.

Fuente: NYTimes