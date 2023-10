Hoy nos sumergimos en una nueva era de la guerra naval al discutir una categoría emergente de vehículos: los drones marítimos.

El papel de los drones en la guerra

Estas embarcaciones de superficie no tripuladas (USV) están dando forma a un capítulo innovador en la estrategia militar y podrían haber desempeñado un papel crucial en un reciente incidente en el Mar Negro, según las afirmaciones de Rusia, que sugieren que Ucrania empleó esta tecnología contra su flota.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el ataque en Sebastopol implicó siete drones marítimos y nueve drones aéreos, provocando daños menores en el dragaminas Ivan Golubets y en el sistema de protección del puerto.

Aunque Moscú minimiza los daños y sostiene que solo se produjeron perjuicios menores, persiste una incógnita intrigante: ¿cómo fue posible vulnerar una de las bases navales rusas con mejor protección? Esta pregunta resuena, destacando la necesidad de comprender los desafíos emergentes en la seguridad naval frente a las innovaciones tecnológicas.

Drones marítimos traspasan las líneas enemigas

Inmediatamente después del ataque, una serie de videos aparentemente relacionados comenzaron a circular en las redes sociales, entre ellos uno compartido por el corresponsal de la BBC en Ucrania, James Waterhouse.

El periodista comentó: “Imágenes asombrosas de uno de los drones marinos utilizados en el ataque a la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol”, acompañando su tuit con un fragmento donde se observa un USV siendo atacado por fuego de ametralladora.

De manera intrigante, la embarcación que se muestra en el video compartido por Waterhouse presenta ciertas similitudes con lo que parece ser una moto de agua modificada, la cual fue encontrada en la península de Crimea el pasado mes de septiembre.

Motos de agua utilizadas como armas

Imágenes satelitales también capturaron el traslado del buque insignia de la Flota del Mar Negro, la fragata clase Almirante Grigorovich del proyecto 11356R, Almirante Makarov, hacia el puerto de Sebastopol durante la jornada del sábado.

La presencia de los barcos siendo remolcados no proporciona una evidencia concluyente de daños, dado que es común trasladar barcos de un amarre a otro en una extensa base naval como Sebastopol.

Según el respetado analista de defensa Hi Sutton, citado por Forbes y Financial Times, este es el mismo tipo de dron que llevó a cabo el ataque contra la flota rusa en el Mar Negro. La conexión entre estos eventos suscita interrogantes sobre la procedencia y la sofisticación de esta tecnología marítima no tripulada.

Construcción artesanal de drones

Estos improvisados vehículos acuáticos serían motos de agua de origen canadiense, posiblemente de los modelos Sea-Doo GTX o Fish Pro, originalmente diseñadas para el uso recreativo civil, no con fines militares.

Las motos de agua, con una capacidad de alcanzar velocidades de aproximadamente 110 kilómetros por hora, han sido convertidas en embarcaciones explosivas controladas de forma remota.

Según el experto, toda la parte superior de las motos ha sido sustituida por una estructura de aluminio que alberga la antena de comunicaciones, cámaras y sensores de distancia láser. En la proa se encuentra el sistema de detonación diseñado para activar las ojivas en caso de contacto.

EE.UU sigue apoyando a Ucrania

Samuel Cranny-Evans, analista militar perteneciente al grupo de expertos del Royal United Services Institute del Reino Unido, destaca que la tecnología necesaria para la construcción de estos vehículos no tripulados está fácilmente disponible en prácticamente todo el mundo.

Incluso, apunta la posibilidad de desarrollar USVs completamente autónomos, capaces de llevar a cabo ataques sin la necesidad de ser controlados remotamente por operadores. Este planteamiento subraya la accesibilidad y la evolución de la tecnología militar no tripulada en el escenario internacional.

Además, Ucrania ha recibido respaldo de Estados Unidos, que incluye la entrega de vehículos de apoyo de fuego M7 Bradley e impresoras 3D de gran tamaño para la fabricación de piezas y equipos difíciles de obtener.