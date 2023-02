La compañía Blue Origin, fundada por el multimillonario Jeff Bezos, fundador y propietario de Amazon, ha anunciado un importante avance en la exploración espacial. En su página web, la empresa informó que sus ingenieros han logrado fabricar paneles solares funcionales utilizando polvo lunar. Este hito es el resultado de dos años de trabajo en un proyecto específico llamado Blue Alchemist.

Regolito Lunar para hacer Paneles Solares

El regolito lunar es un material muy abundante y contiene todos los elementos químicos necesarios para fabricar paneles solares, como silicio, hierro, magnesio y aluminio. Aunque la idea de utilizar regolito lunar para la fabricación de paneles solares no es nueva, nunca antes se había intentado en la práctica. Sin embargo, el equipo de Blue Origin ha logrado superar los desafíos técnicos y crear paneles solares que pueden fabricarse con el material disponible en la Luna.

Este avance tiene el potencial de revolucionar la forma en que se construyen y operan futuras misiones espaciales. La capacidad de fabricar paneles solares utilizando recursos locales reduciría significativamente los costos y los riesgos de las misiones espaciales. Además, los paneles solares hechos con polvo lunar podrían ser utilizados para suministrar energía a futuras bases lunares y a vehículos espaciales.

El éxito de Blue Origin en la fabricación de paneles solares con polvo lunar es una señal alentadora de los avances tecnológicos en la exploración espacial y abre nuevas posibilidades para la colonización y explotación de recursos en la Luna y otros cuerpos celestes.

Electrólisis de Regolito Fundido

Blue Origin emplea el proceso de electrolisis de regolito fundido para crear paneles solares con polvo lunar. En lugar de utilizar regolito lunar real, la empresa ha empleado un regolito sintético que imita las propiedades químicas y la variabilidad en la composición y tamaño de las partículas que se encuentran en la superficie lunar.

El proceso de electrolisis implica someter el regolito sintético a un proceso eléctrico de separación en un reactor. Según el post publicado por la compañía, este proceso ha permitido separar y extraer los metales que se utilizan para crear los paneles solares, como bien explican en el artículo original de la empresa:

Usando simuladores de regolito, nuestro reactor produce hierro, silicio y aluminio a través de la electrólisis de regolito fundido, en la que una corriente eléctrica separa esos elementos del oxígeno al que están unidos. El oxígeno para la propulsión y el soporte vital es un subproducto. Nuestro proceso purifica el silicio a más del 99,999%, un nivel de pureza que es necesario para fabricar células solares eficientes. Los métodos típicos de purificación de silicio en la Tierra usan grandes cantidades de químicos tóxicos y explosivos. Sin embargo, nuestro proceso usa solo la luz solar y el silicio de nuestro reactor.

El proceso de fabricación de células solares no solo produce los componentes necesarios para su funcionamiento, sino que también se obtienen subproductos que pueden utilizarse en la producción del cristal protector y los cables de conexión. Además, su tecnología de manufactura es respetuosa con el medio ambiente, ya que no emite dióxido de carbono, no utiliza agua y no genera residuos tóxicos. Estas características hacen que esta tecnología sea altamente atractiva tanto para su uso en la Luna como aquí en la Tierra.

La utilización de este proceso tiene el potencial de reducir significativamente los costos y los riesgos asociados con la fabricación y transporte de paneles solares a la Luna. Además, podría permitir la creación de una cadena de suministro sostenible de materiales y energía en el espacio, lo que es fundamental para la exploración y la colonización de otros planetas.

Via Gizmodo