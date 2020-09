Mark Zuckerberg es el director y fundador de la red social Facebook, una plataforma usada por millones de usuarios alrededor de mundo. Su fundador es una persona muy controversial y ahora ha declarado el smartphone que usa como equipo principal.

Recientemente, el mandamás de Menlo Park dijo en una entrevista concedida a Marques Brownlee, que es fanático de los smartphones Samsung y reconoció que usa un modelo Galaxy tanto en su vida personal como en su vida profesional.

El CEO de Facebook declaró que ha estado usando teléfonos Samsung durante algunos años y que es un gran admirador de dicha marca. Asegura que el fabricante coreano construye equipos geniales, además de que los modelos de gama alta son elegantes y con funciones exclusivas que mejoran la productividad.

De esta manera, Zuckerberg prefiere la marca Samsung por encima de otras como Apple con el iPhone, por supuesto, no por ser un multimillonario automáticamente tiene que usar un iPhone, no, esto no es así. Depende del gusto de cada persona y como se sienta cómodo en su día a día.

Con información de Merca 2.0