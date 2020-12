IEBS, la escuela de negocios digital líder en formación online, presenta Women in Tech Day, un evento global y online en el que grandes expertas dentro del mundo de la tecnología digital, la ciencia y la innovación compartirán sus experiencias vitales sobre cómo han logrado superar los retos y las barreras en su camino, además de trasladar ideas y recomendaciones inspiracionales a seguir.

Las evidencias siguen manifestando la existencia de una brecha de género en las nuevas oportunidades de empleabilidad y futuro profesional en áreas como la ciencia o la tecnología. Si bien cada año se va reduciendo, todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la equidad.

Por eso, y con el objetivo de unificar esfuerzos y apoyar el rol de la mujer en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se celebrará Women In Tech Day, una jornada para impulsar un mundo de igualdad de oportunidades sin sesgos de género.

Las ponencias tratarán temas tan relevantes como las soft skills más demandadas en áreas STEM, los estereotipos que alejan a las mujeres de las TIC, el futuro de la innovación y el reto de la mujer innovadora, la flexibilidad permanente, oportunidad e independencia para el talento femenino y experiencias en tecnología disruptiva Blockchain, entre otros.

La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 17 de diciembre vía streaming desde la pagina web oficial del evento de forma gratuita. Dará comienzo a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y finalizará a las 13:30 horas en un formato ágil y con ponencias cortas.

Women In Tech Day contará con ponentes del nivel de Mónica Díaz, Panda Research Director de Panda Security, Mariana Costa, Co-founder y CEO en Laboratoria, Edurne Balmori, Directora General en METCO, Sandra Sinde, Directora de Innovación abierta en IDOM, María Gutiérrez, CEO y Fundadora en Hitwook, María Teresa Nieto, Blockchain Technological Specialist en Telefónica, Sofía Mendoza, Co Founder Life Beyond Work & Bolsa Rosa y Zaira Vicente, Directora de Innovación y Business Intelligence en El Enemigo en tu cocina.

Por último, y como parte del compromiso de la escuela por lograr la paridad en los programas formativos donde la presencia de mujeres es significativamente inferior, se ha puesto en marcha Becas en Femenino, un programa de ayudas que pretende impulsar a las mujeres a formarse en puestos del ámbito tecnológico y dirección subvencionando el 50% del importe total de la formación.

Para más información del evento:https://www.womenintechday.es/