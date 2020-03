Microsoft cancela el evento IoT in Action debido al coronavirus

La empresa de Redmond cancelo el evento porque muchos clientes y socios no pudieron participar

El coronavirus ha causado que varios eventos muy importantes de tecnología sean cancelados. Uno de los primeros en la lista fue el MWC 2020, posteriormente el GDC, así como también el Facebook F8, el Google Cloud Next 2020 y, ahora, el IoT in Action de Microsoft.

Una de las grandes maneras de evitar la propagación del coronavirus es evitar grandes eventos, especialmente eventos masivos de carácter internacional. Por esta razón Microsoft ha decidido suspender su conferencia IoT in Action que estaba programada para iniciar el próximo 5 de marzo en Melbourne, Australia.

Microsoft se ha disculpado por las molestias causadas a los promotores e inscritos en IoT in Action. A través de varias consultas estrechas con los socios de la compañía y la comunidad, se tomo la difícil decisión de cancelar el evento que iba a iniciar esta misma semana.

La gigantesca empresa de Redmond cancelo el evento porque muchos clientes y socios no pudieron participar. Por lo tanto, la necesidad de hospedar este evento ya no cumple los objetivos empresariales de Microsoft. La compañía no ha dicho si va a reprogramar el evento o será cancelado hasta el próximo año.

Con información de Gizchina