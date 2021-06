Muchas personas aman jugar al blackjack en los mejores casinos que, pueden encontrar en blackjack-online.es. En estas plataformas online se puede escoger entre los mejores casinos online para jugar blackjack sin tener que salir de la comodidad del hogar, con solo tener un dispositivo móvil u ordenador, que se puedan conectar a internet.

Los jugadores pueden jugar al blackjack de forma gratuita gracias a los bonos regalados por los casinos online o las versiones demo. Todas las personas pueden ganar jugando blackjack porque es fácil de jugar y con reglas sencillas de aprender. Sin embargo, hay personas que dedicaron sus vidas al mundo de las cartas y probabilidades, para conseguir las mejores estrategias para ganarle a los casinos, una de estas personas fue Roger Baldwin.

Roger Baldwin es una de las leyendas del blackjack y creador de una de las estrategias más efectivas para el conteo de cartas. Pero, además, fue un estadista con una maestría en la Universidad de Columbia y soldado del ejército americano en los años 50 y, fue en ese entonces cuando él y 3 compañeros más calcularon las probabilidades de obtener una victoria o una derrota en cada ronda, haciendo todas las combinaciones posibles. Estos 4 personajes concluyeron que las casas tenían más del 3% de oportunidad de ganar, pero si el jugador aplicaba una estrategia correcta el porcentaje de la casa se reducía solamente al 0,62%. Para poder hacer los respectivos cálculos estos cuatros soldados utilizaron máquinas calculadoras de escritorio del ejército y, durante los siguientes 18 meses, pasaron su tiempo libre, más de mil horas-hombre con el objetivo de optimizar las probabilidades de que un jugador le ganara la mano al crupier sin pasar de 21, el objetivo básico del blackjack. Estos cálculos tardarían 12 años si lo hacía un solo hombre con lápiz y papel.

Los tres amigos Baldwin eran el sargento Wilbert Cantey, Herbert Maisel y James McDermott y fueron llamado los “Cuatro jinetes de Aberdeen”.

Los cuatros jinetes usaron la teoría de la probabilidad, para enfocarla en los aspectos esenciales del blackjack, con el fin de conseguir una estrategia práctica y con bases estadísticas sólidas y poder ayudar a los jugadores a tomar la mejor decisión cuando vieran la carta descubierta del crupier.

Origen de su estudio

En el año 1953, otro militar compañero de Roger Baldwin, en el cuartel del campo de pruebas de Aberdeen en Maryland le comentó algo que despertó su curiosidad: los crupieres de los casinos de Las Vegas tenían que robar una carta cuando sus cartas sumaban 16 o menos, pero se podían quedar con las cartas si tenían al menos 17.

Esto sirvió para alentar a Baldwin para que empacara y se fuera a Las Vegas en junio del año 1954, para ver cómo se jugaba blackjack en 16 casinos. Sus estudios en estadísticas le permitieron idear una nueva estrategia para ganar en este juego.

Años más tarde Baldwin declaró: “Después de enterarme de que los crupieres tenían una estrategia fija, pensé que tal vez podríamos vencer este juego”.

Consecuencias

El análisis concebido por Baldwin y sus tres amigos del ejército, resultó ser un cambio de juego e influencio a Edward O. Thorp, profesor de matemáticas y otra leyenda del blackjack, a validar sus cálculos en una computadora IBM 704, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y a escribir el libro más vendido del año 1962, “Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One”. El estudio realizado por Thorp ayudó a que el grupo del Ejército dirigido por Baldwin adquiriera renombre público.

Biografía

Roger Rauschenbusch Baldwin nació el 22 de noviembre de 1929 en Manhattan. Su padre, Stephen Raushenbush, era economista y su madre Evelyn Raushenbush, fue una reformadora social y activista sindical.

Baldwin creció en una casa en Greenwich Village; se graduó de la Universidad de Cornell con una licenciatura en 1951 y recibió su maestría en Columbia antes de ingresar al ejército.

Dejó 4 hijas, Deborah, Lauren y Geraldine Baldwin y Carole Ann Geronimo; 12 nietos; y dos bisnietos. Su esposa, Patricia Baldwin, murió en el 1986. Perdió dos hijos, la primera, su hija Susan, murió en 1998 y su hijo, Roger Jr., murió en 2017.

Roger Baldwin no se benefició mucho de su estudio en blackjack, ni frecuentó Las Vegas. Más bien, fue administrador de sistemas en el Laboratorio Nacional Brookhaven en Long Island y la ciudad de Nueva York.

Pero la contribución de su grupo al juego no pasó desapercibida. En 2008, Baldwin, el Sr. Cantey, el Sr. McDermott y el Sr. Maisel, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Blackjack.