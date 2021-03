Ericsson, Sony Mobile y Nokia no asistirán

Hace un año, fue la primera vez que no se realizó el Mobile World Congress en Barcelona, debido a la pandemia. Nueva información oficial indica que este 2021 regresará el máximo evento tecnológico, pero con asistencia limitada. Según reporta Bloomberg, hasta 50 mil personas asistirán de forma presencial, siguiendo estrictos protocolos sanitarios.

La GSMA, organizador del evento, dijo que planea realizar el evento del 28 de junio al primero de julio, con la asistencia de 50 mil personas (por lo general eran 100 mil). Esto después de realizar un mini Mobile World Congress en Febrero en Shangai, en donde asistieron 17 mil personas, con gran éxito… y sin casos de contagios.

Esto significa que todas las medidas tomadas fueron efectivas pero para esto la gente también tiene que cooperar. Al ser un evento másico, se pedirá a la gente una prueba negativa de COVID-19 antes de ingresar al evento y se deberá repetir a las 72 horas.

El evento contará con ventilación adecuada, rastreo de contactos, staff médico en el sitio, medición de temperatura y el uso obligatorio de mascarilla y de la distancia social.

Debido a la naturaleza cambiando de la pandemia, esto puede cambiar con medidas adicionales pero al parecer no habrá más modificaciones en las fechas…pero sí de asistentes ya que Ericsson ha decidido no participar, debido a los continuos efectos del Covid-19” y que privilegian la salud y el bienestar de su personal. No están cerrados a futuros eventos y esperan seguir colaborando estrechamente con GSMA y los socios del sector”.

Nokia y Sony también han decidido no asistir. Las razones prácticamente son las mismas. La empresa finlandesa declaró que prefieren participar de forma digital ya que la salud de sus empleados, sus clientes y sus socios es de “máxima importancia”. Por su parte Sony Mobile declaró que prefiere aprovechar las oportunidades digitales y online para prevenir la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19). Ahora solo falta conocer si más empresas van a cancelar su asistencia.

Con información de Bloomberg y Europa Express