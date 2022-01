Elon Musk continúa con el desarrollo de su nueva y avanzada tecnología Neuralink, que consiste en implantar un chip en el cerebro con el objetivo de tratar enfermedades y afecciones neurológicas. Sin embargo, este proceso puede ir más allá a lo que está planeado, pues en un futuro también serviría para conectarse inalámbricamente a internet y poder controlar otros dispositivos con la mente.

Los primeros estudios de chips cerebrales se han realizado con monos y cerdos, donde se afirma que el proceso de implementación es indoloro y bastante rápido. Ahora, tras años de múltiples pruebas, Elon Musk, creador de la empresa, ha dicho que Neuralink está listo para comenzar a probarse en humanos, de hecho, han comenzado a publicar los primeros anuncios para la contratación de profesionales que puedan encabezar los ensayos clínicos.

La vacante disponible es de un director de Ensayo Clínico, cuyo puesto tendrá sede en Fremont, California, y en el cual se solicita trabajo colaborativo con algunos de los médicos más innovadores y los mejores ingenieros, así como con los primeros participantes del ensayo clínico, los cuales serán las primeras personas a las que se les implantará un chip en el cerebro con la tecnología Neuralink.

The job description for the position, based in Fremont, California, promises that the applicant will “work closely with some of the most innovative doctors and top engineers” as well as with “Neuralink’s first Clinical Trial participants” https://t.co/AHKOQgnHCE pic.twitter.com/jRInDsvfbB

