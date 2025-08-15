Olinia, el automóvil eléctrico mexicano, estrena logotipo inspirado en los alebrijes

El desarrollo tecnológico en México vive un nuevo momento con dos proyectos: el automóvil eléctrico Olinia y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari.

Ambos son impulsados por el gobierno federal y más de 100 científicos, investigadores e ingenieros de instituciones de primer nivel como el IPN, la UNAM y el TecNM.

Un logotipo con identidad mexicana

Recientemente, se presentó el logotipo oficial inspirado en los alebrijes, figuras que representan la riqueza cultural del país.

La imagen de una liebre con alas y un guiño al águila real busca reflejar velocidad, innovación y espíritu mexicano. Este emblema acompañará a los vehículos que se presentarán en septiembre y a los primeros modelos piloto previstos para el próximo año.

Precios accesibles y enfoque social

Una de las grandes apuestas de Olinia es ser accesible para el público mexicano. Según declaraciones de Roberto Capuano, coordinador del proyecto, los modelos oscilarán entre $90,000 y $150,000 pesos, sin superar este límite.

Este rango convierte al Olinia en una opción viable para estudiantes, trabajadores, pequeños comerciantes y repartidores, quienes buscan alternativas ecológicas y eficientes frente al transporte público o los vehículos de combustión tradicionales.

Kutsari: El centro nacional que impulsa la industria de semiconductores

Paralelamente al avance de Olinia, el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari avanza con instalaciones en Puebla, Jalisco y Sonora.

Su objetivo es impulsar el diseño de chips desde México, comenzando con aplicaciones en equipos médicos, como prototipos para analizar creatinina en saliva, valiosos para la salud renal y la detección de diabetes.

Con alianzas internacionales y convenios con empresas como Intel, el centro busca firmar su primer contrato comercial antes de que termine el año y consolidar a México como un referente en la generación de propiedad intelectual tecnológica antes de 2030.

Una visión de tecnología para todo México

Ambos proyectos simbolizan una etapa en el país en el que se está integrando ciencia, tecnología y justicia social. La colaboración entre diferentes instituciones ha sido clave para este avance.

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó este avance, subrayando que la tecnología y la innovación ahora forman parte de una estrategia nacional para mejorar la vida de la población.

A pesar de estas aseveraciones, aún quedan por ver los avances del proyecto para evaluar la viabilidad, precios finales y calidad de los productos, de este modo se podrá cerrar el circulo sobre la viabilidad y costos de este proyecto.

