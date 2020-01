One Plus confirma panel QHD OLED con rango de refrescamiento a 120 HZ

Tal como se esperaba, Hoy One Plus hizo un anuncio que fue la confirmación de la pantalla OLED QHD a 120 HZ, en donde Pete Lau, CEO de la marca, dio a conocer más detalles de esta tecnología, la cual refresca la pantalla a 120 veces por segundo,

Con este tipo de pantalla de espera ofrecer una experiencia fluida en la reproducción de contenido y en la navegación de la interfaz, con una frecuencia de muestreo táctil a 240 Hz y tiempo de rendering por cuadro de 8.3ms. Empleara “smoot chain”, la cual se refiere a una combinación de hardware y software optimizados entre los métodos de entrada táctiles y la salida, por lo que el tiempo de retraso entre la respuesta de entrada y salida será la mínima.

Se rumorea que será lanzada en el One PLus 8 Pro, pero este dato no es oficial, aunque es bastante probable.

Además se habló del lanzamiento de MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), el cual es una capa de cuadros inteligentes que se inserta e interpolación que procesa a los cuadros de video para simular 120 fps. Se efectúa en tiempo real, ya que funciona por medio de un chip independiente en la pantalla.

También el color será bastante exacto, al emplear l métrica JNCD ((Just Noticeable Color Difference), con un valor menor a 0.8, en donde los valores menores a 1 son considerados los mejores y más cercanos a la imagen real.

Este panel es de 10 bit, con un total de un poco más de mil millones de colores, aunque se desconoce si soporta HDR. Tiene un ajuste de brillo de 4096 niveles, hasta 1024, con 1000 nits de brillo. Por ahora, solo el Asus ROG Phone 2 y Razer Phone 2 la poseen y ambos son equipo destinados a gamers. Sin embargo, Samsung también emplearía esta tecnología en el Galaxy S20, compitiendo con los mencionados, incluso on OnePlus, ya que colaboraron en esta tecnología.

No cabe duda de que OnePlus toma muy en serio su promesa de ofrecer la mejor pantalla en smartphones de 2020, aunque habrá que ver qué tanto gasto energético realiza. La guerra por el mejor smartphone ha pasado de ser por los pixeles… ahora es por la velocidad más rápida en actualir la pantalla.

