OpenAI sella compra clave de la empresa de Jony Ive, se espera un primer dispositivo para 2026

OpenAI, la potencia detrás de innovaciones como ChatGPT, da un paso audaz hacia el mundo del hardware con la adquisición de una misteriosa empresa emergente, provisionalmente identificada como “io”, cofundada por el legendario exjefe de diseño de Apple, Jony Ive.

Este movimiento estratégico, valorado en cerca de $6,500 millones de dólares según Bloomberg, promete redefinir nuestra interacción con la inteligencia artificial.

La visión de Jony Ive y LoveFrom: Diseño vanguardista para OpenAI

Un detalle crucial del acuerdo es que, si bien Jony Ive no se integrará directamente a la plantilla de OpenAI, su aclamada firma de diseño, LoveFrom, mantendrá su independencia.

Sin embargo, LoveFrom asumirá un rol protagónico: la dirección creativa y el diseño de todos los productos de OpenAI, abarcando tanto software como el futuro hardware. Esta colaboración busca fusionar la estética refinada de Ive con la inteligencia artificial de vanguardia.

La adquisición no solo significa una inyección de capital y visión de diseño, sino también de talento humano de primer nivel.

Alrededor de 55 ingenieros de hardware, desarrolladores de software y expertos en manufactura, incluyendo figuras clave como Scott Cannon, Evans Hankey y Tang Tan –todos ellos con un pasado destacado en Apple junto a Ive–, se unirán a las filas de OpenAI.

Primeros dispositivos en 2026 ¿Una nueva categoría de producto?

Las expectativas son muy altas. Los primeros frutos de esta colaboración, los dispositivos de hardware nacidos bajo esta nueva alianza tienen previsto su lanzamiento para el año 2026.

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha sido claro: no buscan crear un “asesino del iPhone”. En sus palabras a Bloomberg, “De la misma manera que el smartphone no hizo desaparecer al portátil, no creo que nuestro primer producto haga desaparecer al smartphone. Es algo totalmente nuevo.“

Jony Ive no se ha contenido al expresar su opinión sobre el estado actual del hardware de la Inteligencia Artificial.

En una entrevista con Bloomberg, calificó a dispositivos como el Humane Pin y el Rabbit R1 como “productos muy pobres”, señalando una “ausencia de nuevas formas de pensar expresadas en productos”. Esta adquisición parece ser su respuesta para llenar ese vacío.

Dos años de gestación: La alianza OpenAI-LoveFrom

Según The Wall Street Journal, la colaboración entre Sam Altman y LoveFrom no es nueva, sino que lleva gestándose años. Durante este tiempo, han explorado diversas posibilidades, incluyendo auriculares y dispositivos equipados con cámaras, buscando el factor de forma ideal para su visión.

Ive reveló en un video que el primer producto en el que el equipo ha estado trabajando “ha capturado por completo nuestra imaginación”. Altman se hizo eco de este sentimiento, afirmando que, tras probar un prototipo, considera que “es la pieza de tecnología más genial que el mundo haya visto jamás”.

“Estoy absolutamente seguro de que estamos literalmente al borde de una nueva generación de tecnología que puede hacernos mejores personas”, declaró Ive.

Fusión de “io” con OpenAI: Sinergia para el futuro

El equipo de “io”, descrito como enfocado en desarrollar productos que inspiren, empoderen y habiliten, se fusionará con OpenAI.

Esta integración permitirá una colaboración más íntima con los equipos de investigación, ingeniería y producto en San Francisco, buscando crear herramientas donde la tecnología, el diseño y la comprensión humana converjan.

Para Jony Ive, este momento representa la culminación de tres décadas de aprendizaje. “Tengo la sensación de que todo lo que he aprendido en los últimos 30 años me ha llevado a este momento”, confesó.

Fuente: Bloomberg