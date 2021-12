OPPO Inno Day 2021 es el máximo evento donde el fabricante presentará todas sus novedades tecnológicas, las cuales estarán llegando a sus próximos teléfonos inteligentes en un futuro. La marca está calentando motores anunciando una gran innovación, se trata de su primera cámara retráctil para smartphones.

Desde sus redes sociales la compañía china reveló su nuevo desarrollo, una cámara retráctil que sobresale del módulo fotográfico trasero de un smartphone. Por desgracia, OPPO únicamente se limitó a mostrar el aspecto del sensor y cómo funciona su mecanismo, el cual se puede ver claramente en el video de poco más de 10 segundos de duración.

Most pop-ups are annoying…

But not our self-developed retractable camera! ?

Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If

— OPPO (@oppo) December 7, 2021