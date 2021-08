Oppo es una compañía que está en constante innovación, no por nada es una de las empresas más importantes del sector de los teléfonos inteligentes. Ahora, quiere continuar ofreciendo lo último en tecnología, por lo que recientemente obtuvo una patente para una nueva tecnología que podría utilizarse en sus futuros dispositivos portátiles.

La firma china ha patentado una tecnología que se denomina como “Vein Unlock” o desbloqueo con las venas, la cual probablemente sea una nueva forma de sistema de seguridad biométrica. La tecnología fue tiene el número de patente CN110298944B y describe un método de desbloqueo mediante las ventas y dispositivo de desbloqueo de venas.

En el registro se revela que Oppo solicitó la patente en 2019, y hasta ahora se le ha concedido. La tecnología es un novedoso sistema biométrico similar al reconocimiento facial o al sensor de huellas dactilares, pero que mapea las venas de las manos de los usuarios.

No hay muchos detalles sobre cómo funcionará este método, y si realmente se llegará a implementar en los futuros dispositivos de Oppo. No obstante, podemos esperar como funcionaría, ya que podría tratarse de un sistema que mapee y registre el espesor de las venas para verificar la identidad y conceder acceso al dispositivo.

Realmente no sabemos qué grado de seguridad podrá ofrecer esta tecnología, no hay indicios de que funcione mejor que el desbloqueo mediante huella digital o facial, por lo que si no ofrece mayor seguridad que los métodos que ya están implementados no lo veo mucha utilidad de que salga al mercado, pues no ofrecerá nada más de lo que se tiene ahora.

Fuente: CNIPA