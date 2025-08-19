El primer modelo de lenguaje de IA en español del gobierno mexicano llegará en noviembre

México se prepara para marcar un antes y un después en el mundo tecnológico hispanohablante. El próximo noviembre de 2025 será testigo de la presentación del primer lenguaje de inteligencia artificial (IA) diseñado íntegramente en español por y para México.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de figuras como el secretario de Economía y de instituciones como la UNAM, el IPN y Conacyt, en colaboración con empresas mexicanas del sector tecnológico.

El camino hacia la independencia tecnológica

Actualmente, el desarrollo de la inteligencia artificial depende en gran medida de herramientas creadas en inglés o adaptadas mediante traducciones.

Esta situación limita la eficacia de las soluciones en contextos específicos como el de México y Latinoamérica.

Ante este reto, el nuevo lenguaje busca ofrecer una alternativa propia que permita optimizar recursos, personalizar aplicaciones y fortalecer la infraestructura digital, evitando la dependencia de proveedores extranjeros.

Participación de instituciones clave y empresas mexicanas

El proyecto involucra a universidades líderes y a centros de investigación de renombre en México, además de empresas tecnológicas nacionales. El objetivo es fomentar una colaboración entre el sector público y privado para crear plataformas inteligentes compatibles con las características y necesidades del país.

Esto permitirá integrar bases de datos e infraestructura local a sistemas de IA, con una visión enfocada en la autonomía y la seguridad de la información.

Impulso a la movilidad eléctrica y sistemas inteligentes

Uno de los desarrollos más destacados vinculados a este lenguaje es la producción nacional de autobuses eléctricos con tecnología de inteligencia artificial integrada.

De acuerdo con lo expuesto durante el convenio del polo de desarrollo económico en Puebla, el Gobierno ha recibido el interés de autoridades estadounidenses por adquirir hasta 20,000 unidades con estas características, lo que pone en evidencia la urgencia y relevancia de contar con una plataforma lingüística propia.

Seguridad, salud y control sobre datos estratégicos

La integración de un lenguaje de IA local no solo impulsa la movilidad; también es clave en sectores como la seguridad y la salud. Al tener el control directo sobre los algoritmos, México refuerza la protección de datos estratégicos y evita la exposición a riesgos externos.

Tecnologías conectadas a la nube podrán capturar y analizar información en tiempo real dentro del territorio nacional. Se trata de un paso fundamental para la soberanía tecnológica y el desarrollo de plataformas inteligentes adaptadas a las realidades del país.

Fuente: ImagenPoblana