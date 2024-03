¿Qué puede hacer una computadora cuántica? Google pagará por descubrirlo

Si alguna vez te has cuestionado sobre el verdadero alcance de las computadoras cuánticas, no estás solo en esa inquietud. La realidad es que aún no se ha definido con certeza qué desafíos contemporáneos pueden abordar esta tecnología.

¿Cómo funcionan las computadoras cuánticas?

En un esfuerzo de varios años, Google ha puesto en marcha una iniciativa para descubrir aplicaciones prácticas de la computación cuántica a través de una competencia global que iniciará el próximo lunes.

Los participantes competirán por una parte del fondo de 5 millones de dólares destinado a los finalistas.

Google compartió en una publicación de blog:

Aunque hay muchas razones para ser optimistas sobre el potencial de la computación cuántica, todavía estamos explorando en la penumbra respecto al alcance, el momento y la aplicabilidad de esta tecnología para resolver problemas del mundo real. Esperamos que el lanzamiento de este premio contribuya a esclarecer estas incógnitas.

Creando aplicaciones especializadas

Google ha lanzado el concurso Aplicaciones Cuánticas XPRIZE en colaboración con el Anticipador de Ciencia y Diplomacia de Ginebra (GESDA). Veinte finalistas tendrán la oportunidad de compartir un premio de 1 millón de dólares y avanzar a la etapa final del certamen.

En esta fase, los participantes deberán presentar especificaciones técnicas y demostrar la superioridad de la computación cuántica en términos de velocidad o precisión en comparación con las soluciones informáticas convencionales.

Los ganadores del gran premio serán premiados con 3 millones de dólares, mientras que los finalistas compartirán otro premio de 1 millón de dólares.

No se conoce el potencial de esta tecnología

Google ha destinado millones de dólares a la investigación en el campo de la computación cuántica, convirtiéndolo en una industria valuada en $866 millones, sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo un enigma.

La mayoría de las investigaciones en computación cuántica se centran en problemas abstractos en lugar de abordar desafíos del mundo real.

Aunque la tecnología promete acelerar el desarrollo de fármacos, desvelar secretos sobre la materia oscura y contribuir a resolver los misterios más profundos del universo, aún no comprendemos plenamente cómo puede ser más útil que una computadora convencional.