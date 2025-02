Robots polinizadores, ellos son el respaldo que ayudará a las abejas

El día en que los robots se encarguen de la polinización podría estar más cerca de lo que imaginamos. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) están desarrollando robots insectos capaces de salir de colmenas mecánicas y polinizar cultivos de manera rápida y eficiente.

Este avance podría impulsar la producción de frutas y verduras a una escala sin precedentes. Si se demuestra su eficacia, estos pequeños robots podrían aumentar exponencialmente el rendimiento de los cultivos sin dañar el medio ambiente.

Robots polinizadores: una idea ya conocida

La idea de utilizar robots como transportadores de polen no es nueva. Sin embargo, los modelos anteriores carecían de la durabilidad, velocidad y versatilidad aérea que caracterizan a las abejas y otros insectos reales.

A pesar de estos desafíos, los científicos han logrado avances significativos en la polinización artificial, utilizando métodos como la polinización mecánica.

Un diseño revolucionario inspirado en la naturaleza

Según un artículo de investigación publicado en la revista Science Robotics titulado “Acrobatics at the Insect Scale: A durable, precise, and agile micro–aerial robot”, los científicos del MIT han desarrollado un diseño que supera las limitaciones de la polinización mecánica.

Estos robots, que pesan menos de un gramo, cuentan con alas batientes que imitan el movimiento de las abejas. Este nuevo modelo no solo es ágil, sino que también representa un avance significativo en el campo de la robótica a pequeña escala.

Los insectos reales son conocidos por su agilidad y precisión, gracias a su pequeño tamaño y su rápido control neuromotor.

“Realizan maniobras acrobáticas impresionantes al evadir depredadores, recuperarse de ráfagas de viento o aterrizar en objetos en movimiento. La propulsión por alas batientes es ventajosa para la agilidad en vuelo, ya que puede generar cambios instantáneos en fuerzas y torques”, se lee en el resumen del artículo.

Durabilidad y velocidad, superando a los vehículos aéreos tradicionales

Mientras que los insectos muestran una flexibilidad y resistencia excepcionales, los vehículos aéreos micro (MAV, por sus siglas en inglés) suelen tener una vida útil mucho más corta.

La mayoría de los MAV solo pueden mantenerse en el aire durante menos de 10 segundos o seguir trayectorias simples a velocidades reducidas. Sin embargo, los científicos del MIT han creado un MAV de 750 mg con alas batientes que demuestra una mayor durabilidad, velocidad, precisión y agilidad.

Un salto en la tecnología de vuelo autónomo

De acuerdo con el estudio, estos robots pueden mantenerse en vuelo durante 1,000 segundos (más de 16 minutos), lo que representa 100 veces más que otros robots de tamaño similar.

Además, pueden seguir trayectorias complejas a una velocidad de 30 cm por segundo. Estos robots también son capaces de ascender rápidamente y realizar giros rápidos, superando incluso a algunos insectos y drones más grandes. Estos pequeños robots combinan la resistencia y agilidad de los insectos con la tecnología más avanzada.

Este avance no solo podría transformar la agricultura, sino también abrir nuevas posibilidades en campos como la monitorización ambiental y la exploración en espacios reducidos. La polinización robótica podría ser solo el comienzo de una nueva era en la interacción entre la tecnología y la naturaleza.

Fuente: Science