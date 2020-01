Samsung Ballie, un adorable robot en forma de pelota de tenis #CES2020

Este CES 2020 llegó con importantes novedades por parte de Samsung, quien presentó en el evento a Ballie, un peculiar y adorable robot inteligente con forma de pelota de tenis para realizar muchas tareas en el hogar como el control de la domótica completa de nuestro hogar.

Este robot será bastante similar a BB-8 de Star Wars debido a que con su cámara, sensores y LEDs indicadores será capaz de controlar los objetos inteligentes que tengamos en la casa, pero también será útil para interactuar con niños y mascotas.

En una demostración durante su presentación, Ballie fue capaz de seguir al CEO de la división de consumo de Samsung y responder a sus ordenes con unos “bips” característicos e inclusive acudir a la mano del ejecutivo, todo gracias a la imagen que captura con su cámara integrada y la Inteligencia Artificial (AI) que está en su interior.

Samsung no ha dado a conocer detalles sobre las especificaciones técnicas de Ballie, pues posiblemente aún está en desarrollo y de momento podría tratarse de un prototipo que sin duda está bastante avanzado por la demo que mostraron en su presentación.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020