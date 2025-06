Se hunde en el Pacífico un carguero con autos eléctricos que llegarían a México

Un nuevo desastre marítimo sacude a la industria automotriz y logística. El carguero Morning Midas se ha hundido en las profundidades del Océano Pacífico este 23 de junio, llevándose consigo una carga de casi 3,000 vehículos, entre los cuales se encontraban 800 unidades totalmente eléctricas.

El incidente reaviva el debate sobre la seguridad en el transporte de esta tecnología y deja una bomba de tiempo ambiental en el lecho marino.

Un incendio incontrolable, el inicio del fin

La catástrofe comenzó a gestarse semanas antes del hundimiento. El pasado 3 de junio, mientras navegaba cerca de la cadena de islas Aleutianas, en Alaska, se detectaron las primeras columnas de humo.

Según los reportes iniciales, el fuego se desató en el sector de la nave donde se transportaban los vehículos eléctricos, un detalle que se ha convertido en el epicentro de la investigación.

Baterías de litio ¿El origen de la catástrofe?

Aunque las baterías de ion-litio son una tecnología probada y generalmente segura en condiciones normales, su transporte masivo presenta riesgos únicos. Un daño físico o un cortocircuito pueden provocar una fuga térmica, un tipo de incendio que se propaga rápidamente y es extremadamente difícil de extinguir.

Todo apunta a que el fallo en uno o más de estos paquetes de baterías fue el detonante que desató el caos a bordo del Morning Midas.

La lucha contra los elementos y el hundimiento inevitable

A pesar de los esfuerzos iniciales, la tripulación se vio superada por la ferocidad de las llamas y tuvo que abandonar la nave, dejando al carguero a la deriva mientras era consumido lentamente.

La empresa operadora, Zodiac Maritime, confirmó que la situación se agravó por el mal tiempo en la zona.

La estructura, ya debilitada por el incendio, no resistió el embate de las olas, permitiendo la entrada masiva de agua y provocando su hundimiento total a las 16:35 (hora local UTC -9) en aguas de más de 5,000 metros de profundidad.

Marcas chinas con destino a México a bordo

La incertidumbre sobre el impacto económico directo para nuestra región es alta.

Aunque Zodiac Maritime no ha detallado oficialmente el manifiesto de carga, informes de agencias como Bloomberg sugieren que parte de la carga incluía vehículos de gigantes automotrices chinos como Chery Automobile Co. y Great Wall Motor Co., los cuales tenían como destino final el mercado mexicano.

Este incidente no es un hecho aislado, sino la más reciente llamada de atención sobre los riesgos inherentes al transporte de vehículos eléctricos a gran escala.

Si bien los incendios en buques de carga no son una novedad, la naturaleza de los incendios de baterías de alta capacidad —intensos y difíciles de sofocar con métodos tradicionales— presenta un paradigma de riesgo completamente nuevo que las navieras y reguladores deberán enfrentar con urgencia.

El gigantesco desafío ambiental que queda en el fondo del mar

Más allá de las millonarias pérdidas económicas, la verdadera preocupación a largo plazo yace a 360 millas náuticas de la costa. En el fondo del océano ahora reposa un cóctel tóxico de plásticos, aceites, fluidos y, sobre todo, los componentes químicos de cientos de baterías.

Se trata de un cementerio tecnológico cuyo impacto ecológico en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta apenas comenzamos a dimensionar.

Fuente: El Financiero