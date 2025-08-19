Puebla se posiciona como una de las bases para el diseño de semiconductores en México

En un paso firme hacia la transformación tecnológica del país, InnovaBienestar, un Centro Público orientado a la ciencia y la innovación en México, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla (SECIHTI Puebla) han firmado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo en el sector de los semiconductores.

Este acuerdo no solo busca posicionar a Puebla como referente nacional en esta industria, sino que representa un avance clave para la soberanía tecnológica de México.

El nacimiento de la Unidad de Negocios “Kutsari”

El convenio establece las bases para crear la Unidad de Negocios Kutsari, pieza fundamental para el desarrollo del futuro Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Puebla.

Encabezando el acto, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECIHTI, enfatizó la importancia de unir capacidades institucionales y recursos para lograr avances concretos en innovación tecnológica.

Transferencia de tecnología y fortalecimiento institucional

Entre los compromisos de este acuerdo se encuentra la transferencia de conocimiento y tecnología entre InnovaBienestar y SECIHTI Puebla.

Ambas instituciones llevarán a cabo actividades de intercambio y adaptación de metodologías, herramientas y soluciones tecnológicas, sumando esfuerzos para fortalecer las capacidades tanto en investigación como en proyectos conjuntos que respondan a los retos de la industria de semiconductores.

Impulso al talento y educación en ciencia y tecnología

El director de InnovaBienestar, Edmundo Gutiérrez Domínguez, subrayó la necesidad de motivar a niñas, niños y jóvenes para que se interesen por las ciencias exactas y la electrónica, y anunció la elaboración de material educativo que facilite el entendimiento de temas complejos como las matemáticas y la función de los semiconductores en la vida diaria.

Este enfoque busca sembrar la semilla para una nueva generación de especialistas que contribuyan al desarrollo tecnológico desde edades tempranas.

Un proyecto nacional para la soberanía tecnológica

Tanto la secretaria Ruiz como la secretaria en Puebla, Celina Peña, destacaron el respaldo institucional y político al proyecto Kutsari, alineado con la estrategia nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum para posicionar a México en el diseño y manufactura de semiconductores.

La colaboración interinstitucional y el apoyo del Gobernador Alejandro Armenta reflejan el compromiso de los gobiernos federal y estatal con la creación de un ecosistema robusto para la innovación.

Se espera que la sinergia lograda a partir de este acuerdo impulse nuevos desarrollos en ciencia, tecnología e innovación, contribuyendo al crecimiento económico del país y fortaleciendo sus cadenas productivas.

