Investigación y Desarrollo

Puebla se posiciona como una de las bases para el diseño de semiconductores en México

hace 5 horas

En un paso firme hacia la transformación tecnológica del país, InnovaBienestar, un Centro Público orientado a la ciencia y la innovación en México, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla (SECIHTI Puebla) han firmado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo en el sector de los semiconductores.

Este acuerdo no solo busca posicionar a Puebla como referente nacional en esta industria, sino que representa un avance clave para la soberanía tecnológica de México.

El nacimiento de la Unidad de Negocios “Kutsari”

El convenio establece las bases para crear la Unidad de Negocios Kutsari, pieza fundamental para el desarrollo del futuro Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Puebla.

Encabezando el acto, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECIHTI, enfatizó la importancia de unir capacidades institucionales y recursos para lograr avances concretos en innovación tecnológica.

Transferencia de tecnología y fortalecimiento institucional

Entre los compromisos de este acuerdo se encuentra la transferencia de conocimiento y tecnología entre InnovaBienestar y SECIHTI Puebla.

Ambas instituciones llevarán a cabo actividades de intercambio y adaptación de metodologías, herramientas y soluciones tecnológicas, sumando esfuerzos para fortalecer las capacidades tanto en investigación como en proyectos conjuntos que respondan a los retos de la industria de semiconductores.

Impulso al talento y educación en ciencia y tecnología

El director de InnovaBienestar, Edmundo Gutiérrez Domínguez, subrayó la necesidad de motivar a niñas, niños y jóvenes para que se interesen por las ciencias exactas y la electrónica, y anunció la elaboración de material educativo que facilite el entendimiento de temas complejos como las matemáticas y la función de los semiconductores en la vida diaria.

Este enfoque busca sembrar la semilla para una nueva generación de especialistas que contribuyan al desarrollo tecnológico desde edades tempranas.

Un proyecto nacional para la soberanía tecnológica

Tanto la secretaria Ruiz como la secretaria en Puebla, Celina Peña, destacaron el respaldo institucional y político al proyecto Kutsari, alineado con la estrategia nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum para posicionar a México en el diseño y manufactura de semiconductores.

La colaboración interinstitucional y el apoyo del Gobernador Alejandro Armenta reflejan el compromiso de los gobiernos federal y estatal con la creación de un ecosistema robusto para la innovación.

Se espera que la sinergia lograda a partir de este acuerdo impulse nuevos desarrollos en ciencia, tecnología e innovación, contribuyendo al crecimiento económico del país y fortaleciendo sus cadenas productivas.

Fuente: SECIHTI

Etiquetas
hace 5 horas

Artículos relacionados

¿Qué es Guowang? Así responde China al dominio de Starlink

¿Qué es Guowang? Así responde China al dominio de Starlink

hace 1 día
Olinia, el automóvil eléctrico mexicano, estrena logotipo inspirado en los alebrijes

Olinia, el automóvil eléctrico mexicano, estrena logotipo inspirado en los alebrijes

hace 4 días
NASA acelera la construcción de un reactor nuclear en la Luna para 2030

NASA acelera la construcción de un reactor nuclear en la Luna para 2030

hace 5 días
Tesla deja atrás el proyecto Dojo y prioriza chips de Nvidia, AMD y Samsung

Tesla deja atrás el proyecto Dojo y prioriza chips de Nvidia, AMD y Samsung

hace 6 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web