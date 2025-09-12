21 satélites lanzados por SpaceX marcan el inicio de la red militar de EE.UU.

El 10 de septiembre SpaceX realizó un lanzamiento crucial desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, poniendo en órbita 21 satélites que inauguraron la nueva red estadounidense de comunicaciones militares en el espacio.

Esta misión marca el inicio de la “Tranche 1 Transport Layer”, la primera fase operativa de una constelación que busca revolucionar las comunicaciones tácticas mediante una red global y cifrada para las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Lanzamiento y Misión del Falcon 9

El cohete Falcon 9 llevó al espacio los primeros 21 satélites diseñados por York Space Systems, como parte de una campaña mayor que contempla en total 126 satélites para esta capa de transporte.

Además, empresas como Northrop Grumman y Lockheed Martin también participan en el desarrollo de esta constelación.

El booster del Falcon 9 completó su sexto vuelo exitoso, aterrizando sobre la nave autónoma de recuperación tras unos 8.5 minutos de misión, reafirmando la capacidad de reutilización de la empresa aeroespacial.

¿Qué es la Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

La PWSA es la arquitectura desarrollada por la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA), ahora integrada a la Fuerza Espacial estadounidense.

Esta arquitectura se basa en una constelación de satélites en baja órbita terrestre, conectados entre sí por enlaces láser, y está diseñada para ofrecer comunicaciones persistentes, seguras y de baja latencia para misiones militares a nivel mundial.

Qué hace especial a la “Transport Layer”

La llamada capa de transporte actúa como una red de retransmisión de datos en el espacio, extendiendo las comunicaciones tácticas más allá del alcance tradicional y brindando conectividad directa y cifrada incluso en ambientes hostiles o zonas remotas.

Al finalizar su despliegue, la Transport Layer permitirá enlaces globales directos entre usuarios militares, con la capacidad de enrutar datos de cualquier punto conectado de la red a cualquier destino, todo mediante tecnología de enlaces ópticos entre satélites.

Impacto operacional y alcance global

A diferencia de sistemas previos, la nueva infraestructura permitirá a las fuerzas estadounidenses recibir y transmitir información de manera más rápida, segura y a escala global.

La SDA destaca que este despliegue mejora radicalmente la ventaja estratégica, al ofrecer capacidades antes imposibles desde la órbita baja, como soporte a la gestión de misiones, transmisión de datos y rastreo de amenazas avanzadas de misiles.

La campaña de despliegue continuará durante los próximos meses, expandiendo la constelación y cubriendo nuevas capas funcionales, como navegación y rastreo de amenazas.

El enfoque modular y en constante evolución de la PWSA permitirá adaptar y ampliar capacidades de acuerdo a los desafíos tecnológicos y estratégicos del entorno global.

