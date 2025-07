Tras 20 años con parálisis vuelve a escribir usando la tecnología de Neuralink

La tecnología que parecía de ciencia ficción sigue dando pasos agigantados.

Neuralink, la compañía de Elon Musk, no solo ha logrado un hito al realizar dos implantes cerebrales en un solo día, sino que una de las pacientes, Audrey Crews, ya está demostrando las asombrosas capacidades de esta interfaz.

A principios de este mes, la empresa de interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) de Elon Musk, comunicó a través de su cuenta en X un logro sin precedentes: la finalización exitosa de dos cirugías de implante en un mismo fin de semana.

“Completamos con éxito tanto P8 como P9 este fin de semana, nuestra primera vez realizando dos cirugías en un día”, compartió la compañía, confirmando que ambos pacientes se encuentran en recuperación.

Poco después del anuncio, una de las receptoras se identificó públicamente. Se trata de Audrey Crews, quien se presenta al mundo como “P9”.

“Quisiera anunciar que soy P9. Soy la primera mujer en el mundo con una BCI de Neuralink. No puedo esperar a que el mundo me conozca y me siga en mi viaje”, expresó Crews en su cuenta de X, abriendo una ventana a su nueva realidad.

Crews, quien ha vivido con parálisis durante 20 años, se sometió a la cirugía con la esperanza de recuperar parte de su autonomía. Los resultados ya son tangibles y emocionantes.

En una publicación reciente, compartió su progreso al intentar escribir su nombre en una computadora por primera vez desde su lesión.

“Intenté escribir mi nombre por primera vez en 20 años. Estoy trabajando en ello”, publicó, mostrando un avance que para muchos es conmovedor y un claro ejemplo del potencial de esta tecnología.

She is controlling her computer just by thinking. Most people don’t realize this is possible. https://t.co/5XnOaLfJU7

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2025