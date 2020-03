Twitter pide a sus empleados trabajar desde casa por temor al coronavirus

Muchas empresas han tomado precauciones para evitar a toda costa la propagación del coronavirus. Muchas empresas de plano han mandado a sus empleados de vacaciones forzadas por unos días, pero en Twitter la cosa es muy diferente.

La popular red social está tomando otras medidas que lucen más que obvias. Pues la compañía está pidiendo a sus empleados trabajar desde casa por temor a que se contagien de coronavirus y así evitar una propagación mayor.

Out of an abundance of caution and care, both @Twitter and @Square are taking significant measures to help lower the probability of spread of #coronavirus #covid19, including strongly encouraging all of our employees globally to work from home if able. More here:

— jack ??? (@jack) March 3, 2020